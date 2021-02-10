Aunt Jemima провела ребрендинг из-за обвинений в использовании расовых стереотипов

Бренд Aunt Jemima («Тетя Джемайма») провел ребрендинг после того, как подвергся критике за использование расистских стереотипов, об этом корпорация PepsiCo, владеющая брендом, объявила в своем блоге. Теперь продукцию будут выпускать под торговой маркой Pearl Milling Company («Компания по переработке жемчуга»).

Компания Pearl Milling Company, основанная в 1888 году, — создатель готовой блинной смеси, которая позже прославилась под брендом Aunt Jemima. Материнская компания Quaker Oats приобрела Aunt Jemima в 1925 году. Образ тети Джемаймы был основан на персонаже менестрель-шоу 19 века.

Продукция под новой маркой поступит в продажу в июне 2021 года. «На протяжении всего процесса создания Pearl Milling Company Quaker работала с потребителями, сотрудниками, экспертами и партнерами, чтобы собрать широкий круг мнений и обеспечить разработку нового бренда с учетом инклюзивности», — говорится в заявлении PepsiCo.

«130 лет назад два белых человека создали сироп Aunt Jemima, взяв архетип черной рабыни и сделав ее лицом своего сиропа ради получения прибыли. Сегодня это закончится, Aunt Jemima наконец заменили. Эти белые люди заработали миллиарды, присваивая черную культуру, и, надеюсь, гния в аду», — прокомментировал изменения правозащитник и бывший кандидат в мэры Чикаго Джа'мал Грин.

В дополнение к ребрендингу Pearl Milling Company также выделит $1 млн для расширения прав и возможностей чернокожих девушек и женщин. Эти деньги являются дополнением к $400 млн пятилетних инвестиций для поддержки бизнеса, управляемого черным сообществом, а также увеличения его представительства в PepsiCo.

Перемены начались летом прошлого года, после убийства Джорджа Флойда. Критика за использование расовых стереотипов обрушилась на несколько продовольственных брендов, в том числе Eskimo Pie, Uncle Ben's и Aunt Jemima. Тогда Quaker Oats пообещала изменить упаковку и выделить $5 млн на поддержку черного сообщества. Мороженое Eskimo Pie сменило название на Edy's Pie в октябре 2020 года. Mars также объявила о ребрендинге Uncle Ben's.