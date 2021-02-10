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10.02.2021 в 11:15

Aunt Jemima провела ребрендинг из-за обвинений в использовании расовых стереотипов

Новая марка отдает дань уважения создателям смеси для выпечки, прославившей «Тетю Джемайму»

Бренд Aunt Jemima («Тетя Джемайма») провел ребрендинг после того, как подвергся критике за использование расистских стереотипов, об этом корпорация PepsiCo, владеющая брендом, объявила в своем блоге. Теперь продукцию будут выпускать под торговой маркой Pearl Milling Company («Компания по переработке жемчуга»).

Компания Pearl Milling Company, основанная в 1888 году, — создатель готовой блинной смеси, которая позже прославилась под брендом Aunt Jemima. Материнская компания Quaker Oats приобрела Aunt Jemima в 1925 году. Образ тети Джемаймы был основан на персонаже менестрель-шоу 19 века.

Pearl Milling Company, фото: PepsiCo

Продукция под новой маркой поступит в продажу в июне 2021 года. «На протяжении всего процесса создания Pearl Milling Company Quaker работала с потребителями, сотрудниками, экспертами и партнерами, чтобы собрать широкий круг мнений и обеспечить разработку нового бренда с учетом инклюзивности», — говорится в заявлении PepsiCo.

«130 лет назад два белых человека создали сироп Aunt Jemima, взяв архетип черной рабыни и сделав ее лицом своего сиропа ради получения прибыли. Сегодня это закончится, Aunt Jemima наконец заменили. Эти белые люди заработали миллиарды, присваивая черную культуру, и, надеюсь, гния в аду», — прокомментировал изменения правозащитник и бывший кандидат в мэры Чикаго Джа'мал Грин.

Aunt Jemima, фото: Nong Vang

В дополнение к ребрендингу Pearl Milling Company также выделит $1 млн для расширения прав и возможностей чернокожих девушек и женщин. Эти деньги являются дополнением к $400 млн пятилетних инвестиций для поддержки бизнеса, управляемого черным сообществом, а также увеличения его представительства в PepsiCo.

Перемены начались летом прошлого года, после убийства Джорджа Флойда. Критика за использование расовых стереотипов обрушилась на несколько продовольственных брендов, в том числе Eskimo Pie, Uncle Ben's и Aunt Jemima. Тогда Quaker Oats пообещала изменить упаковку и выделить $5 млн на поддержку черного сообщества. Мороженое Eskimo Pie сменило название на Edy's Pie в октябре 2020 года. Mars также объявила о ребрендинге Uncle Ben's.

PepsiCo Aunt Jemima Pearl Milling Company
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