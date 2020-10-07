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18+
07.10.2020 в 12:20

Мороженое Eskimo Pie сменило название и осталось без маскота на упаковке

Десерт Eskimo Pie попал в список самых расистских названий наряду с Uncle Ben's и Aunt Jemima

Eskimo Pie сменила название на Edy's Pie, чтобы лучше отражать ценности бренда, пишет Adweek. Это очередной бренд, сменивший свое название после дискуссий о расизме.

Теперь мороженое будет называться в честь его создателя, кондитера Джозефа Эди, который изобрел десерт столетие назад. Как отметила Элизабелл Маркес, глава отдела маркетинга компании-производителя Dreyer’s, это также позволит дистанцироваться от «неуместного термина», не отражающего ценности бренда.

На упаковке остались заснеженные горы и изображение самого десерта. Однако маскот бренда, маленький мальчик в национальной одежде, который «был призван вызвать ассоциации с холодным севером и его коренными народами», использоваться не будет.

Согласно заявлению, производство Eskimo Pie приостановили три месяца назад. В новом виде десерт выйдет на рынок в 2021 году.

Напомним, после митингов против расизма в Соединенных Штатах Dreyer's решила избавиться от слова «эскимо» в названии, так как посчитало его оскорбительным для эскимосов — группы коренных народов, проживающих на территориях Гренландии, канадского Нунавута, Аляски и восточных районов Чукотского автономного округа.

Nestle Eskimo Pie Dreyer’s
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