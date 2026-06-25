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25.06.2026 в 08:40

«Арнест ЮниРусь» выкупила права на бренд Timotei для России и стран СНГ

Компания рассчитывает вернуть бренд шампуней на рынок

«Арнест ЮниРусь» приобрела права на бренд средств личной гигиены Timotei у американского фонда Yellow Wood Partners. Компания получила возможность развивать марку в России, а также в странах СНГ и постсоветского пространства. Сумма сделки не раскрывается, однако источник «Коммерсанта», близкий к компании, оценил ее в 300−500 млн рублей.

После завершения сделки «Арнест ЮниРусь» приступила к обновлению ассортимента и дизайна упаковки бренда. Новые линейки продукции Timotei уже появились в российской рознице в начале июня.

Бренд Timotei был создан британской Unilever в 1975 году и появился в России в 1990-х годах. В 2023 году права на марку перешли фонду Yellow Wood Partners в рамках продажи косметического бизнеса Elida Beauty. При этом при продаже российских активов Unilever группе «Арнест» в 2024 году бренд Timotei в сделку не вошел, поскольку уже принадлежал другой компании.

Гендиректор «Арнест ЮниРусь» Елена Тябутова ранее отмечала, что в категории косметики и парфюмерии у потребителей по-прежнему сохраняется представление о превосходстве европейских брендов. В компании считают, что Timotei сохраняет узнаваемость среди российских покупателей и обладает потенциалом для дальнейшего развития.

По оценке управляющего партнера агентства BrandLab Александра Еременко, сегодня Timotei относится к категории «спящих» брендов, однако остается хорошо знакомым значительной части потребителей старше 30−35 лет. Эксперт считает, что его перезапуск обойдется существенно дешевле создания новой марки.

Гендиректор инвесткомпании Atomic Capital Александр Зайцев добавляет, что сохранение известного бренда может стать конкурентным преимуществом: покупатели воспринимают Timotei как знакомую марку, а не как новый локальный аналог международных брендов.

«Арнест ЮниРусь» Timotei
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