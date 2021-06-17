Армянские производители откажутся от слова «коньяк» с 2043 года

Армянские производители в рамках соглашения с Евросоюзом (ЕС) откажутся от использования слова «коньяк», рассказал ТАСС и.о. вице-премьера республики Мгер Григорян.

В ЕС термин является защищенным географическим наименованием и может использоваться только для продукции, произведенной во французском департаменте Шаранта, где находится город Коньяк. По соглашению, которое стороны подписали в 2017 году, Армения должна отказаться от слова «коньяк» при экспорте продукции с 2043 года. ЕС выделит на это финансовую помощь в размере €3 млн.

«До 2043 года армянские производители будут проводить соответствующую маркетинговую стратегию, а правительство им будет в этом помогать и содействовать», — рассказал Григорян. Он отмечает, что ущерб производителей зависит от качества маркетинговой стратегии, и не исключает, что «при грамотной стратегии это мероприятие может принести дополнительную выгоду».

По словам Григоряна, с 2032 года название «коньяк» будет запрещено и на внутреннем рынке Армении. Он считает, что правительство сможет контролировать выполнение этого требования, но при этом опасается, что недобросовестные продавцы будут использовать бренд в странах «с менее развитыми рынками».

Детали нового названия Григорян не раскрыл. «Полного консенсуса у основных игроков рынка пока нет. Концепции есть, программа информационного сопровождения разрабатывается, но обсуждения и дебаты по этим вопросам пока продолжаются», — отметил он. Также, по его словам, «за последние три календарных года объем экспорта армянского коньяка составил около $0,5 млрд, из них порядка 79% — в Россию».

В 2010 году правительство Армении собиралось ввести для местного коньяка новое название «арбун», производное от армянского глагола «харбел» — «опьянеть». Также среди вариантов были «аркон», «баркон», «арменак», «гинайр», «арбен», «арбени» и «гинеак».

Ранее южноафриканский напиток ройбуш присоединился к шампанскому, рокфору и греческим оливкам из Каламаты в списке защищенных обозначений происхождения. ЕС закрепил наименование места происхождения товара (НМПТ) за ройбушем из Западного Кейпа и в части Северного Кейпа.