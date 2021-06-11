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11.06.2021 в 13:35

Ройбуш станет защищенным наименованием наряду с шампанским и рокфором

Теперь под таким названием в Европе будут продаваться только листья, выращенные в Южной Африке

Популярный южноафриканский напиток ройбуш присоединился к шампанскому, рокфору и греческим оливкам из Каламаты в списке защищенных обозначений происхождения. Евросоюз закрепил наименование места происхождения товара (НМПТ) за ройбушем из Западного Кейпа и в части Северного Кейпа, сообщает французское издание Le Monde.

Теперь только оригинальный ройбуш из двух провинций ЮАР сможет продаваться под этим названием в ЕС и некоторых других государствах. Именно в этом регионе выращивают ройбуш, который дает характерный красноватый оттенок при заваривании.

ЮАР производит около 15 тыс. тонн ройбуша в год, чаще всего его выращивают на территории Седерберга. Страна экспортирует около половины своей продукции оптом в Японию, Германию, Нидерланды и Великобританию.

Ранее владелец бренда «Ессентуки» начал бороться с подделками через суд. Поводом для иска против конкурента стало незаконное использование обозначения «Ессентуки», сходного до степени смешения с НМПТ «Ессентуки № 4», принадлежащего компании.

Ройбуш
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