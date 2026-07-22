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22.07.2026 в 16:10

Apple запустит программу проката своих устройств с возможностью последующего выкупа

Срок лизинга для iPhone и Apple Watch составит до двух лет, для Mac и iPad — до трех лет

Американская корпорация Apple объединяет усилия с сервисом отложенных платежей Klarna для запуска новой программы лизинга своих устройств с возможностью последующего выкупа. Программа получила название Apple Upgrade, ее запуск запланирован на 28 июля. Об этом сообщает Bloomberg.

Срок лизинга для iPhone и Apple Watch составит до 24 месяцев, для Mac и iPad — до 36 месяцев. По окончании срока действия договора устройства можно будет оставить себе или вернуть. Также будет предусмотрена возможность замены техники на более новые модели. В некоторых случаях за проведение операций будет взиматься дополнительная комиссия.

У Apple уже есть аналогичная программа под названием iPhone Upgrade, однако компания планирует прекратить регистрацию новых участников, чтобы вместо этого развивать Apple Upgrade.

В текущих условиях запуск программы лизинга выглядит для Apple вполне логичным шагом. Производитель iPhone сталкивается с перебоями в цепочках поставок, вызванными дефицитом чипов памяти, который ведет к росту цен на оборудование. Этот дефицит во многом спровоцирован развитием сферы искусственного интеллекта: она поглощает такие объемы памяти, что на долю остальных потребителей ее остается мало.

Apple лизинг Klarna
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