Apple закроет все магазины за пределами материкового Китая

Корпорация Apple объявила о закрытии всех своих магазинов за пределами материкового Китая из-за пандемии коронавируса, пишет издание CNBC. По словам представителей компании, она извлекла уроки из эпидемии в стране и пришла к выводу, что в таких ситуациях нужно увеличивать «социальную дистанцию».

Китайские магазины возобновили работу еще 13 марта, а прочие офлайновые точки продаж прекращают работу до 27 марта. Продукцию компании можно будет купить через интернет-магазин. Приложение App Store также остается открытым.

Тим Кук, генеральный директор Apple: Наиболее эффективный способ минимизировать риск передачи вируса — это уменьшить плотность и максимизировать социальную дистанцию. Поскольку число новых случаев заражения в других местах продолжает расти, мы предпринимаем дополнительные меры для защиты членов нашей команды и клиентов.

Аналогичные шаги компания предпринимала в начале февраля в Китае, где все магазины компании были закрыты как минимум до 9 февраля. С 13 марта все магазины снова работают, но с ограничениями по часам.

Все офисы корпорации теперь перейдут на гибкий график работы. Сотрудники, которые могут работать из дома, будут трудиться удаленно, а те, кто вынужден будет приходить на работу, должны будут следовать указаниям и увеличить «межличностное пространство». Во всех офисах компании также проводятся дополнительные уборки и контролируются состояние здоровья и температура сотрудников.

В середине февраля компания Apple объявила об ограничениях поставок iPhone из-за трудностей в работе предприятий-поставщиков в Китае, охваченном эпидемией коронавируса. Из-за этого же, по всей видимости, доходы компании будут заметно ниже, чем это планировалось в начале квартала.

В России с понедельника сотрудники «Яндекса» смогут работать из дома. В офис нужно будет приходить только по необходимости. Также руководство компании рекомендовало тем, кто не может отказаться от поездок в офис, не пользоваться общественным транспортом в час пик. С начала недели в компании будет введена компенсация за поездки на такси.

С середины прошлой недели все сотрудники Twitter переведены на работу из дома. Ожидается, что эта мера замедлит распространение коронавируса. В начале прошлой недели соцсеть «настоятельно призвала» работников не покидать дом, а теперь это обязательное требование ко всем, кто работает на Twitter по всему миру