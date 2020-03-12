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12.03.2020 в 12:05

Все сотрудники Twitter переведены на удаленную работу из-за коронавируса

Сначала компания «настоятельно призвала» работников оставаться дома

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Все сотрудники Twitter с сегодняшнего дня переведены на работу из дома, пишет издание The Verge. Ожидается, что эта мера замедлит распространение коронавируса. В начале прошлой недели соцсеть «настоятельно призвала» работников не покидать дом, а теперь это обязательное требование ко всем, кто работает на Twitter по всему миру.

Компания пообещала сохранить зарплату для всех, кто не сможет выполнять свои обязанности из дома. Также фирма готова взять на себя расходы на обустройство домашнего офиса и траты родителей, которые вынуждены будут платить дополнительные деньги на присмотр за детьми.

Аналогичные рекомендации для своих сотрудников выпустили ранее Apple, Amazon, Microsoft и Google, но они распространялись лишь на некоторые регионы. Twitter же стал первой компанией, которая сделала требования сохранения безопасности сотрудников в условиях пандемии коронавируса обязательными во всем мире.

Недавно компания Samsung в выходные остановила работу завода Samsung Electronics, который находится в городе Куми южнокорейской провинции Северный Кенсан. Причиной этого стал подтвержденный случай заболевания у 20-летней сотрудницы производственной линии.

Twitter удаленная работа
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