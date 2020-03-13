Российские IT-компании предложили сотрудникам поработать из дома

С понедельника сотрудники «Яндекса» смогут работать из дома, пишет РБК. В офис нужно будет приходить только по необходимости.Также руководство компании рекомендовало тем, кто не может отказаться от поездок в офис, не пользоваться общественным транспортом в час пик. С начала недели в компании будет введена компенсация за поездки на такси.

Как отметили в «Яндексе», ситуация с коронавирусом остается неопределенной, и нет единого мнения, когда организации должны отправлять сотрудников работать удаленно. Однако, в компании считают, что «в такой ситуации, чем меньше людей будут собираться вместе в одном помещении, тем лучше».

Предварительно, режим удаленной работы будет соблюдаться не менее одной недели. С 17 марта будут проводиться своеобразные «учения». Компания опробует, как будет работать система, если одновременно закроются все московские офисы.

В пресс-службе «Лаборатории Касперского» рассказали, что компания предпринимает все меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В Пекине, Тяньцзине и Шанхае временно закрыты офисы, и сотрудники работают удаленно. В других странах АРАС (Азиатско-Тихоокеанский регион) установлен гибкий график работы, а в самих офисах раздают маски и санитайзеры. Как рассказал Sostav источник в компании, сотрудников российского офиса пока не собираются переводить на удаленную работу.

В пресс-службе Mail.ru Group отметили, что работники всегда могли остаться дома в случае недомогания или уйти к врачу на плановый визит. Как пишет русская служба BBC, в компании советовали сотрудникам брать рабочие ноутбуки с собой, чтобы в случае необходимости можно было остаться работать дома.

В Rambler Group сообщили, что сотрудникам активов и подразделений, в которых возможна удаленная работа, рекомендуют перейти на дистанционный формат. Переход обсуждается непосредственно с руководителем конкретного актива или подразделения, при этом за это время будет выплачена заработная плата в 100% размере.