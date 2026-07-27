Apple выпустит умные очки, не оснащенные функцией записи видео

Apple может выпустить первую модель умных очков без функции записи видео, сообщает Bloomberg. Компания рассматривает разные варианты дизайна устройства, чтобы снизить опасения пользователей по поводу конфиденциальности при использовании очков со встроенными камерами.

По данным агентства, изначально Apple планировала выпустить очки в конце 2026 года, однако сроки сдвинулись из-за доработки устройства. Сейчас компания намерена представить очки на Всемирной конференции разработчиков в июне 2027 года, а начать продажи — в конце 2027-го.

Один из обсуждаемых вариантов предполагает, что камеры в очках будут использоваться только для анализа окружающего пространства и работы ИИ-функций — распознавания предметов и мест, — но не для съемки фото и видео пользователем. Другой вариант — полностью отказаться от камер, сохранив только звонки и прослушивание аудио.

По данным Bloomberg, компания также, вероятно, откажется от функции распознавания лиц и не будет использовать записи пользователей для обучения ИИ-моделей.