Apple вернула себе статус самой дорогой компании мира

Apple вновь стала самой дорогой компанией мира, обогнав Nvidia по рыночной капитализации. Стоимость яблочной корпорации достигла около $4,88 трлн, тогда как капитализация конкурента сократилась до $4,86 трлн на фоне снижения котировок примерно на 3,5%, сообщает Reuters.

Смена лидера отражает изменение взглядов инвесторов на следующий этап развития рынка искусственного интеллекта. Если раньше главным бенефициаром ИИ-бума считались производители полупроводников и вычислительной инфраструктуры, то теперь рынок все чаще делает ставку на компании, способные превратить технологии ИИ в массовые коммерческие продукты.

Интерес к Apple поддерживают ожидания дальнейшей интеграции искусственного интеллекта в экосистему компании. Инвесторы рассчитывают, что новые ИИ-функции смогут стимулировать продажи iPhone, Mac и других устройств, а также укрепить сервисный бизнес компании.

При этом снижение стоимости Nvidia Reuters не связывает с ухудшением фундаментальных показателей. По оценке агентства, инвесторы фиксируют прибыль после стремительного роста акций и перераспределяют капитал внутри технологического сектора. Nvidia при этом сохраняет статус ключевого поставщика графических процессоров для систем искусственного интеллекта.

Добавим, ранее Apple получила разрешение на запуск Apple Intelligence на iPhone в Китае. Для соответствия местным требованиям компания сотрудничала с китайскими технологическими компаниями Alibaba и Baidu, которые помогли адаптировать сервис для местного рынка.