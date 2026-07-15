Apple получила разрешение на запуск Apple Intelligence на iPhone в Китае

Управление по вопросам киберпространства Китая (Cyberspace Administration of China, CAC) зарегистрировало платформу Apple Intelligence, что открывает путь к ее запуску на территории страны. В КНР сервисы на основе генеративного искусственного интеллекта (ИИ) могут стать доступными массовым пользователям только после получения одобрения регулятора, отмечает Reuters.

Apple начала направлять компоненты своей ИИ-платформы на рассмотрение китайских властей в начале 2025 года. Для соответствия местным требованиям компания сотрудничала с китайскими технологическими компаниями Alibaba и Baidu, которые помогли адаптировать сервис для местного рынка.

Как сообщили в Alibaba, языковая модель Qwen будет интегрирована в китайскую версию Apple Intelligence на устройствах iPhone, iPad, Mac и Vision Pro. В Baidu также подтвердили участие в проекте, отметив, что компания обеспечивает работу отдельных функций искусственного интеллекта для пользователей iPhone в Китае.

Получение разрешения стало важным шагом для Apple на фоне усиливающейся конкуренции на китайском рынке смартфонов. Отсутствие Apple Intelligence могло замедлить обновление устройств компании.

В отличие от локальных разработчиков, зарубежные генеративные ИИ-сервисы в Китае сталкиваются с жесткими регуляторными ограничениями. Большинство иностранных моделей, включая решения OpenAI и Google, официально недоступны в стране, поэтому Apple была вынуждена адаптировать свою платформу с использованием технологий китайских партнеров.

В июне 2025 года Китай приостановил рассмотрение заявки на одобрение ИИ-платформы Apple.