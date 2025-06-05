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05.06.2025 в 17:00

Китай приостановил рассмотрение заявки на одобрение ИИ-платформы Apple и Alibaba

Решение связано с ростом геополитической напряженности между Пекином и Вашингтоном

Управление кибербезопасности Китая (Cyberspace Administration of China, CAC) приостановило рассмотрение заявок от американской компании Apple и китайской Alibaba Group на одобрение совместно разработанных продуктов на базе искусственного интеллекта. Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, решение регулятора связано с усилением геополитической напряженности между Китаем и США.

Компании работали над созданием адаптированной для китайского рынка версии платформы Apple Intelligence, в которой планировалось использование новейших ИИ-моделей, разработанных Alibaba. Один из собеседников издания утверждает, что CAC замедлила процесс согласования не только этой заявки, но и в целом всех сделок и инициатив, связанных с американскими компаниями, особенно в стратегически чувствительных секторах, таких как искусственный интеллект.

По действующим правилам, внедрение сервисов на базе генеративного ИИ в Китае требует обязательного одобрения от CAC, включая тестирование используемых моделей. На текущий момент регулятор выдал разрешения более чем 300 китайским ИИ-разработкам, однако судьба иностранных инициатив остается неопределенной.

Дополнительное давление на проект оказывает обеспокоенность со стороны Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, курирующего экспортный контроль. Ведомство ранее высказывало озабоченность по поводу альянса Apple и Alibaba, однако юридических механизмов для его блокировки у него нет.

Роспатент отказал Apple в регистрации знака AirPlay. Компания пыталась оспорить отказ, но Палата по патентным спорам встала на сторону ведомства.

Apple Китай Alibaba Вашингтон Пекин
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