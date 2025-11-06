Sostav.ru

06.11.2025 в 06:50

Apple может заключить соглашение с Google

Корпорация будет платить $1 млрд в год за ИИ для Siri

Apple близка к подписанию с Google многомиллиардного соглашения о лицензировании технологии искусственного интеллекта Gemini для модернизации голосового ассистента Siri, сообщает Bloomberg.

По данным издания, сумма сделки составит около $1 млрд в год. В рамках партнерства Apple получит специальную версию модели Gemini с 1,2 трлн параметров — она примерно в восемь раз мощнее текущего ИИ Apple, использующего 150 млрд параметров.

Использование технологии Google станет временным решением: компания намерена интегрировать Gemini до тех пор, пока ее собственные разработки в сфере искусственного интеллекта не достигнут нужного уровня.

Apple также тестировала ИИ от OpenAI и Anthropic, однако по итогам сравнительных испытаний выбрала Google.

Обновленная версия Siri с поддержкой Gemini, по данным источников, может выйти весной 2026 года. Сделка, по словам экспертов, станет одним из самых заметных союзов между конкурентами на IT-рынке.

Ранее сообщалось, что пользователи Apple начнут видеть рекламу в приложении Maps уже в следующем году. Разработка является частью общей стратегии компании по расширению рекламного бизнеса в рамках мобильной операционной системы iOS.

