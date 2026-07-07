Антон Белов назначен на должность коммерческого директора «Бидиз» (Bidease)

Международная программатик-платформа «Бидиз» ( Bidease ) объявила о назначении Антона Белова коммерческим директором. В новой роли он будет отвечать за развитие бизнеса в России и СНГ, а также за работу с прямыми рекламодателями и агентствами. Об этом Sostav рассказали представители платформы.

Антон пришел из агентской среды: четыре года проработал в Rocket10 — привлекал новые бренды, развивал направление тендерных клиентов, выстраивал отношения с крупными рекламодателями и разрабатывал стратегии под разные вертикали. Этот опыт важен: «Бидиз» (Bidease), помимо технологий, делает ставку на глубокое понимание клиентской стороны.

Сегодня «Бидиз» (Bidease) уже обладает технологической базой и широким пулом рекламодателей. Задача Антона — конвертировать это в дальнейший коммерческий рост, развивая партнёрства и адаптируя продукт к потребностям рынка.