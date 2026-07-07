Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

канал Dомашний
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
07.07.2026 в 12:00

Антон Белов назначен на должность коммерческого директора «Бидиз» (Bidease)

Новый руководитель будет отвечать за развитие бизнеса платформы в России и СНГ

Международная программатик-платформа «Бидиз» ( Bidease ) объявила о назначении Антона Белова коммерческим директором. В новой роли он будет отвечать за развитие бизнеса в России и СНГ, а также за работу с прямыми рекламодателями и агентствами. Об этом Sostav рассказали представители платформы.

Антон пришел из агентской среды: четыре года проработал в Rocket10 — привлекал новые бренды, развивал направление тендерных клиентов, выстраивал отношения с крупными рекламодателями и разрабатывал стратегии под разные вертикали. Этот опыт важен: «Бидиз» (Bidease), помимо технологий, делает ставку на глубокое понимание клиентской стороны.

Сегодня «Бидиз» (Bidease) уже обладает технологической базой и широким пулом рекламодателей. Задача Антона — конвертировать это в дальнейший коммерческий рост, развивая партнёрства и адаптируя продукт к потребностям рынка.

Антон Белов, коммерческий директор «Бидиз» (Bidease):

Рынок становится более зрелым: клиентам важны прозрачность, качество аудитории и понятная связь между инвестициями и результатом. Со своей стороны я планирую усиливать коммерческое направление «Бидиз» (Bidease), помогать в развитии продукта и построении долгосрочных партнерств с брендами и агентствами.

Bidease Бидиз
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кадры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.