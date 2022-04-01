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01.04.2022 в 15:07

Андрей Ванин уйдёт с поста главы дирекции по развитию экосистемы SberX

Он руководил подразделением «Сбера» с 2019 года

Андрей Ванин

Андрей Ванин покинет должность руководителя дирекции по развитию экосистемы SberX. В «Сбере» сообщили Sostav, что топ-менеджер по личным причинам решил продолжить карьеру вне банка. В ближайшие месяцы руководить дирекцией будет первый заместитель председателя правления Кирилл Царёв.

Ванин работает в компании с 2011 года. В 2017-ом он был назаначен на должность генерального директора дочерней структуры «Сбера» — АО «Деловая среда». В марте 2019 года Ванин занял пост вице-президента по экосистеме юридических лиц. Топ-менеджер занимался взаимодействием банковского и небанковского бизнесов в сегменте B2B. В июле 2019 года Ванин возглавил SberX.

Ранее источники The Bell утверждали, что SberX могут расформировать. Один из собеседников издания связал перестановки в компании с объявленной в середине февраля реорганизацией. «Сбер» планировал до июня разделить структуры на две экосистемы — для бизнеса и для физлиц, и создать отдельный ecommerce-холдинг.

Как сообщили Sostav в «Сбере», модель управления экосистемой постоянно развивается, SberX был создан в 2019, год спустя и в начале 2021 года была объявлена модель управления на основе индустрий экосистемы. В кредитной организации отметили, что продолжают развивать экосистему и следующим этапом станет усиление фокуса на потребностях клиентов через формирование направлений B2B и B2C. «SberX продолжает свою работу и развивается вместе со всей экосистемой «Сбера»», — уточнили в пресс-службе банка.

Об изменениях в организационной структуре «Сбер» объявил 15 февраля. Ecommerce-холдинг должен был возглавить Лев Хасис, но 25 февраля он заявил, что досрочно уходит из правления банка.

С 15 апреля закроется «Ситимобил» — сервис совместного предприятия «Сбера» и VK. 21 марта источники РБК сообщили, что для сервиса экосистемы «Кухня на районе» ищут покупателя.

Сбер Андрей Ванин SberX
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