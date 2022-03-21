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21.03.2022 в 19:27

«Сбер» и VK ищут покупателя для «Кухни на районе»

Проект либо продадут, либо закроют

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Совместное предприятие «Сбера» и VK — «O2O Холдинг» — начало поиски покупателя сервиса доставки готовой еды «Кухня на районе», пишет РБК со ссылкой на источники.

Как пояснил один из собеседников издания, сейчас есть несколько потенциальных претендентов на покупку сервиса. В том числе собственники «Кухни на районе» пытались договориться о его продаже «Яндексу», пишет издание. По словам другого источника РБК, сейчас владелец «не дает сервису увеличивать число заказов, чтобы не умножать убытки».

Ещё один потенциальный вариант развития событий — закрытие проекта «в связи с оптимизацией бизнес-направлений холдингов».

«Кухня на районе» появилась в Москве в 2017 году. Его основное юрлицо — ООО «Локалкитчен» — было уреждено топ-менеджерами «Рокетбанка» Андреем Колесниковым, Кириллом Родиным и Олегом Козыревым, а также основателем агрегатора доставки еды «Едасюда» Антоном Лозиным. В 2020 году «O2O Холдинг» выкупил 84,7% сервиса. Ещё по 6% принадлежат Олегу Козыреву и Алексею Колесникову, 2,5% — у гендиректора сервиса Антона Лозина, менее 1% — у Кирилла Родина. Как пишет РБК, чистый убыток предприятия за 2020 год составил 1,27 млрд руб.

В начале марта 2022 года «Сбер» и VK приняли решение о прекращении работы сервиса такси «Ситимобил». Акционеры заявили, что это решение не повлияет на работу каршеринга «Ситидрайв», а также отметили, что намерены выполнить все обязательства перед сотрудниками и партнёрами компании.

VK Сбер Кухня на районе О2О-Холдинг
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