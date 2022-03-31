«Ситимобил» прекратит работу с 15 апреля

«Ситимобил» объявил дату своего закрытия — сервис прекратит работу 15 апреля. До этого момента мобильные приложения агрегатора такси и платформа для водителей «Ситистарт» будут работать в штатном режиме и останутся доступным для заказа такси и доставки, поиска и аренды электросамокатов, сообщила пресс-служба компании.

Агрегатор такси был запущен в 2007 году — за 15 лет работы сервиса его пользователи сделали более 740 млн заказов такси, а водители партнёров проехали более миллиарда километров. Курьеры партнёров выполнили более 8,2 млн заказов доставки, уточнили в компании. Сервис присутствовал в более чем 80 городах России.

Акционеры агрегатора такси «Ситимобил» заявили о прекращении работы сервиса 11 марта. Компания является дочерней структурой «О2О Холдинга», по 45% в холдинге владеют «Сбербанк» и VK.