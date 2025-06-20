Американские компании хотят вернуться в Россию

Американский бизнес желает вернуться в Россию. При этом многие уже начинают понемногу возвращаться. Об этом сообщил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

Он отметил, что сегодня очень сложно говорить о возвращении американских компаний, потому что, «естественно, американский бизнес зависит от своих политиков». Однако, внутреннее желание есть, уверяет Титов.

«Это желание продиктовано не только прибылью. Просто очень большое количество людей связали свою судьбу с Россией», — подчеркнул он.

Титов рассказал, что в феврале он встречался с американскими предпринимателями, которые спрашивали о возможности вернуться в Россию. «А вернуться мы сможем, когда мы найдем какую-то базу для политических отношений, определится наше взаимодействие на государственном уровне. После этого, я думаю, что пойдет процесс», — резюмировал спецпредставитель, добавив, что «многое уже начинает опять по чуть-чуть, потихонечку возвращаться.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России ежемесячно рассматривает порядка ста заявок, в числе которых сделки «на выход» иностранцев из российского бизнеса, продажа недвижимости и выплата дивидендов.