Amazon случайно выставила клиентам счета на миллиарды долларов

В системе биллинга Amazon Web Services (AWS) произошел сбой, из-за которого часть клиентов получила счета на миллиарды долларов за использование облачных сервисов, сообщает TechCrunch.

О проблеме стало известно после того, как пользователи AWS начали публиковать скриншоты с некорректными счетами в личных кабинетах. Вместо привычных сумм в десятки или сотни долларов система выставляла счета на миллиарды и даже десятки миллиардов долларов.

В Amazon подтвердили наличие ошибки и сообщили, что она связана с внутренним сбоем в работе биллинговой системы. В компании подчеркнули, что проблема затронула лишь часть пользователей и не привела к фактическому списанию денежных средств. По словам представителя AWS, причина сбоя уже установлена, неправильные счета будут автоматически скорректированы, при этом клиентам не потребуется предпринимать никаких дополнительных действий.

Amazon не раскрывает, сколько аккаунтов столкнулись с ошибкой и в каких регионах она проявилась, ограничившись заявлением, что инцидент затронул небольшое число клиентов.

AWS остается крупнейшим облачным провайдером в мире и одним из ключевых источников прибыли Amazon. Поэтому даже кратковременные сбои в системе расчетов способны вызвать широкий резонанс среди корпоративных клиентов, для которых прозрачность и точность биллинга являются критически важными.