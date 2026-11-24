Amazon договорилась о покупке технологий израильского стартапа Decart примерно за $7,5 млрд. Компания рассчитывает усилить позиции на рынке ИИ-чипов и составить конкуренцию Nvidia. Об этом сообщает TechCrunch.

Amazon получит технологию Decart Optimization Stack (DOS), которая помогает ИИ-моделям эффективнее работать на процессорах разных производителей, включая Nvidia, Google и Amazon. К команде корпорации также присоединятся основатели стартапа и его инженеры. Разработка должна повысить производительность собственных чипов Amazon Trainium и снизить стоимость вычислений для клиентов.

Сейчас Amazon использует Trainium преимущественно в своих центрах обработки данных через облачную платформу AWS. В 2027 году компания планирует расширить продажи чипов, предложив их сторонним заказчикам. Это позволит ей конкурировать с Nvidia, чьи процессоры остаются одним из основных решений для обучения и работы ИИ-моделей.

Покупка Decart поможет Amazon решить одну из главных проблем на этом рынке — обеспечить не только доступность собственных процессоров, но и удобство работы с ними для разработчиков. Сейчас программная экосистема Nvidia остается важным преимуществом компании в борьбе за клиентов.

При этом развитие собственной ИИ-инфраструктуры не избавляет Amazon от зависимости от зарубежных поставщиков оборудования. Ранее компания вместе с Microsoft, Google и другими технологическими корпорациями выступила против возможного запрета на импорт китайских оптических трансиверов для американских дата-центров. Участники рынка опасаются, что ограничения нарушат цепочки поставок и замедлят строительство вычислительной инфраструктуры.