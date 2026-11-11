Microsoft опасается дефицита компонентов из-за запрета китайского импорта

Microsoft и другие технологические компании выступили против возможного запрета на импорт в США китайских оптических трансиверов — компонентов, необходимых для передачи данных внутри дата-центров. По мнению представителей отрасли, ограничения могут нарушить цепочки поставок и замедлить развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Microsoft вошла в число компаний, которые провели встречи с представителями американских ведомств, чтобы обсудить возможные последствия ограничений. Участники отрасли предупреждают: без трансиверов уже закупленные ускорители ИИ и другое оборудование могут простаивать в ожидании комплектующих.

Масштаб потребности Microsoft в инфраструктуре велик: по данным аналитической компании Cleanview, в США у нее строятся 35 дата-центров, еще 134 находятся на стадии планирования.

Одной из причин обсуждения запрета стали опасения по поводу безопасности китайского оборудования. Китайские производители занимают около двух третей мирового рынка оптических трансиверов. Однако власти США допускают, что такие устройства могут использоваться для кражи данных, установки вредоносного программного обеспечения или нарушения работы дата-центров.

Ранее в центре скандала оказалась Nvidia. СМИ сообщили об отношениях главы компании с предпринимательницей из Китая, которая могла использовать личные связи для содействия доступу Пекина к передовым ИИ-чипам, на поставки которых в Китай распространяются экспортные ограничения США.