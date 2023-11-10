Алексей Митрюшин: «Наружная реклама вызывает доверие и формирует мечты»

Союз операторов наружной рекламы (СОНР) объединяет профессионалов OOH-индустрии. Его создали в результате борьбы с монополизацией рынка наружной рекламы России. О том, какие задачи стоят перед союзом, как он поддерживает малое и среднее предпринимательство, в чем заключаются преимущества наружной рекламы перед другими видами рассказал председатель СОНР, управляющий партнер компании «Восток-Медиа» Алексей Митрюшин в интервью Sostav.

Алексей Сергеевич, этим летом Вы были избраны Председателем правления Союза операторов наружной рекламы. Поделитесь, пожалуйста, своим видением роли Союза.

— Одной из главных задач Союза операторов наружной рекламы является развитие отрасли, а также консолидация профессионального сообщества для более эффективного решения вопросов, стоящих перед индустрией. С момента его создания прошло уже больше года. За это время Союз продемонстрировал свою эффективность и продолжает успешно представлять интересы участников объединения на всех уровнях власти с целью формирования профессионального мнения на различные законодательные инициативы, а также для защиты интересов своих членов. В настоящее время мы сформулировали три основных направления дальнейшего развития Союза: рост рынка (увеличение бюджетов, направляемых в наружную рекламу, на 25−50% в ближайшие пять лет); законодательная прозрачность и защищённость; всесторонняя поддержка малого и среднего предпринимательства (как рекламодателей, так и самих операторов, являющихся субъектами МСП). Добавлю, что с 2022 года мы активно проводим масштабную долгосрочную гуманитарную миссию «Щит добра» по регулярному ежемесячному сбору и доставке необходимых вещей жителям новых регионов России. Вместе с партнерами участники Союза уже собрали и отправили в новые регионы более 650 тонн гуманитарной помощи. Будем и дальше продолжать эту важную работу.

Одно из направлений деятельности Союза, сформулированное Вами — всесторонняя поддержка малого и среднего предпринимательства. Какие инструменты для этого кажутся Вам наиболее эффективными?

— Малый и средний бизнес зачастую не имеют больших бюджетов на собственное продвижение, поэтому им крайне важна поддержка делового сообщества, в том числе Союза операторов наружной рекламы. Мы как профессионалы должны дать максимальную экспертизу компаниям малого и среднего предпринимательства, чтобы помочь им с креативом и эффективным дизайном, предоставить продающую кампанию, чтобы они получили максимальную пользу от нее в моменте. И, конечно же, научить их выбирать традиционные для наружной рекламы охватные программы, вместе с ними развивать их малый бизнес в средний, и даже в крупный. Наружная реклама поможет отечественным компаниям и новым брендам правильно себя позиционировать. И к рекламораспространителям — в подавляющем большинстве также являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства — мы должны относиться максимально внимательно: оказывать им всестороннюю поддержку и юридически, и административно, отстаивать их интересы в конкретной проблеме с региональной властью, как это было недавно в Иркутске. Напомню, что СОНР выступил в поддержку позиции Иркутского УФАС России, установившего, что Комитет по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска необоснованно укрупнил лот при проведении в 2022 году торгов на установку рекламных конструкций, включив в него 88 мест для размещения рекламных конструкций в виде светодиодных экранов, несмотря на то, что указанные места под их установку расположены в разных частях города и могли бы стать объектом самостоятельных торгов. Подчеркну, что одна из важнейших задач Союза заключается в том, чтобы представлять интересы МСП в федеральных структурах: Государственной Думе РФ, Совете Федерации, ФАС России, Министерстве промышленности и торговли РФ, Правительственных комиссиях.

На Ваш взгляд, какие основные преимущества наружной рекламы перед другими видами рекламы?

— Сегодня рынок наружной рекламы демонстрирует рост бюджетов, и он неслучаен. Наружка уникальна тем, что является охватным медиа для крупных компаний с профессиональным маркетингом. Одновременно она способна решать и локальные задачи малых предприятий по увеличению продаж (салоны красоты, автосервисы, рестораны), сочетая в себе уникальные возможности охватного медиа, и в то же время адресно попадая в целевую аудиторию, благодаря чему способствует росту продаж. Преимущество наружной рекламы заключается, прежде всего, в том, что она не надоедает аудитории и не навязывает ей информацию, она вызывает доверие и формирует мечты.

Часто в критику наружной рекламы высказывается тезис о том, что рекламные конструкции портят внешний облик города. Что Вы думаете об этом?

— Сегодня наружная реклама часто интегрируется в городскую среду и прекрасно дополняет визуальный образ города, не только информируя аудиторию, но и представляя собой в ряде случаев потрясающие арт-объекты. Таких примеров сегодня много. Мы рады, что передовые администрации грамотно подходят и к размещению классической наружной рекламы в городах, и к украшению городской архитектуры медиафасадами и нестандартными объектами. Наше общество дозрело до современных медиаформатов и 3D-решений на улицах российских городов.

Вы занимаетесь развитием корпоративного, профессионального и детского регби в России. В чем на Ваш взгляд польза занятий спортом для бизнеса?

— Польза занятий спортом очевидна, а для бизнеса — тем более! Мы развиваем регби в России уже много лет, а с 2021 года успешно проводится уникальный спортивный проект — Бизнес-лига «Матч ТВ» по тэг-регби среди корпоративных команд. Простые правила, безопасный и развлекательный формат бесконтактного регби, делают эту игру максимально увлекательной и доступной. Сегодня в лиге выступают более 20 корпоративных команд — количество желающих растет с каждым днем. Занятия тэг-регби способствуют укреплению дружеских отношений внутри коллектива, позволяют расширить сеть деловых контактов, дисциплинируют сотрудников, повышают их мотивацию, вовлеченность и нацеленность на результат, способствуют позитивному мышлению и позволяют выявлять лидеров в команде. Пользуясь случаем, приглашаю лидеров трудовых коллективов на тренировку по тэг-регби, чтобы самим познакомиться с нашей прекрасной игрой. Кстати, уже 19 ноября в рамках НРФ'7 мы проводим специализированный турнир по тэг-регби среди команд рекламщиков.

Недавно прошел XII Международный конгресс по наружной рекламе. Вы довольны его результатами?

—Transit Media Group и «Восток-Медиа» в этом году вновь собрали на одной площадке топ-менеджеров отраслевых компаний из разных регионов России, Беларуси, Казахстана, представителей органов власти различных уровней и отраслевых ассоциаций, а также авторитетных отечественных и международных спикеров из Китая и Аргентины. Конгресс собрал рекордное количество делегатов — 336 человек. В этом году деловая программа была представлена двумя содержательными днями и большим количеством интересных и полезных выступлений. Участники обсудили важные для отрасли инициативы и совершенствование законодательства в сфере рекламы.

Андрей Байдужий (All-billboards.ru) в авторской презентации специально для Конгресса рассказал, как выглядит российский OOH на фоне крупнейших рынков, каков расклад сил в российском prDOOH и поделился прогнозами на будущее. Об изменениях в ТОП-350 рекламодателей и появлении трех новых категорий брендов — локализованные (бывшие международные), новые локальные и новые международные, участникам рассказал генеральный директор SA Media Group Дмитрий Казаков. Тему поддержки отечественных брендов мы обсудили в рамках стартовой панельной дискуссии «Русские бренды: время ярких побед». Участники сошлись во мнении, что российские бренды успешно развиваются, за ними внимательно следят и им помогают. Отдельная сессия была посвящена фармацевтическому рынку: спикеры отметили рост заинтересованности фармы в продвижении через каналы наружной рекламы. Фармкомпании предложили операторам провести исследования, разработать механики и создать тестовые пакеты для их продуктов, чтобы было больше заманчивых предложений для покупки и дальнейшей оценки эффективности OOH-инструмента. Отмечу, что в открытой дискуссии «Место наружной и транзитной рекламы в современном информационном пространстве. Актуальные вопросы государственного регулирования и саморегулирования отрасли» большой акцент участники беседы сделали на законодательную безопасность. Так, заместитель председателя Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов призвал отрасль прислушаться к запросам малого и среднего бизнеса, подчеркнув важность поддержки этих направлений. О факторах, которые делают наружную рекламу более заметной и запоминающейся с точки зрения влияния на человеческий мозг участникам рассказал ведущий специалист России в области физиологии, нейробиологии и психофармакологии, профессор Биологического факультета МГУ им. Ломоносова Вячеслав Дубынин.

На подведении итогов Конгресса презентовали премьеру первого в России мюзикла о наружной рекламе от уникальной команды искрометного Театра Терезы Дуровой под названием «Реклама. Мечта!». Кстати, в рамках Конгресса Союз операторов наружной рекламы и Молодежная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды» подписали соглашение об информационном сотрудничестве в целях усиления роли и деятельности студенческих отрядов на территории России. Поэтому могу с уверенностью сказать, что XII Международный конгресс по наружной рекламе — состоялся! А мы уже начали готовить Конгресс — 2024.