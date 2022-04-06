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06.04.2022 в 08:00

ADG Group может открыть фитнес-клубы вместо кинозалов

Компания ищет альтернативу на фоне остановки проката зарубежных фильмов в России

ADG Group, выкупившая у мэрии Москвы 39 районных кинотеатров для реконструкции, может сделать ставку на фитнес-клубы, заменив ими кинозалы. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Источник издания рассказал, что ADG Group может отказаться от кинозалов в составе некоторых проектов по реконструкции районных кинотеатров. В самой компании заявили, что фитнес-центры станут «основной точкой притяжения» в некоторых объектах.

В 2014 году ADG Group выиграла аукцион Правительства Москвы на покупку 39 кинотеатров. Инвестиции в проект оценивались в 57 млрд руб. На месте советских кинотеатров должны открыться районные торговые центры. ADG Group называла приоритетной целью возвращение им роли районных центров притяжения, а также создание комфортной и безопасной среды на прилегающей территории.

В 33 объектах после реконструкции должны были открыться кинотеатры корейской CJ CGV, но в 2020 году сотрудничество прервалось. В тот же период новым партнером ADG Group стала сеть «Каро Фильм», которая хотела открыть 29 кинотеатров. По словам собеседника на кинорынке, сеть, видимо, отказалась от проекта.

В текущей ситуации отказ киносетей от расширения ожидаем, отмечают эксперты. Участники рынка столкнулись с беспрецедентным кризисом, после того как киностудии Warner Bros., Walt Disney, Sony заявили в конце февраля об остановке проката своих фильмов в России. Кроме того, торговые центры столкнулись с падением трафика не только из-за ограниченной работы кинотеатров, но и массового закрытия магазинов зарубежных торговых сетей.

По словам участников рынка, предложения о размещении клубов получили несколько московских сетевых проектов. Однако, по мнению экспертов, фитнес-залы вряд ли будет генерировать трафик, сопоставимый кинотеатру. Так, показатель кросс-шопинга у киносетей находится на уровне 20%, а у фитнес-центров — 7%.

ADG Group фитнес-клуб кинозал
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