Disney прекратит прокат своих фильмов в российских кинотеатрах с 7 апреля

Компания Disney полностью приостанавливает прокат своих фильмов в российских кинотеатрах с 7 апреля. Об этом в своём Telegram-канале сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на источники на рынке.

Запрет на демонстрацию затронет и зарубежные проекты студии («Смерть на Ниле»), и российские релизы («Мистер Нокаут»), отмечает издание.

В начале марта компания Disney объявила, что приостановит всю деятельность в России, включая выпуск и прокат новых фильмов, лицензирование проектов для видеосервисов. При этом уже успевшие выйти в прокат голливудские и российские релизы оставались в репертуаре.

Решение компании также затронуло вещание принадлежащих ей телеканалов, деятельности круизной линии Disney Cruise Line, издания журнала National Geographic.

В структуру медиаконгломерата входят Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios и другие киностудии.

Ранее российские стриминговые сервисы сообщили, что киностудии-мейджоры, которые до этого приостановили свою деятельность в России, перестали продавать лицензии на показ своих новинок.