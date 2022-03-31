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31.03.2022 в 18:15

Disney прекратит прокат своих фильмов в российских кинотеатрах с 7 апреля

Об этом «Бюллетеню кинопрокатчика» сообщили источники на кинорынке

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Компания Disney полностью приостанавливает прокат своих фильмов в российских кинотеатрах с 7 апреля. Об этом в своём Telegram-канале сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на источники на рынке.

Запрет на демонстрацию затронет и зарубежные проекты студии («Смерть на Ниле»), и российские релизы («Мистер Нокаут»), отмечает издание.

В начале марта компания Disney объявила, что приостановит всю деятельность в России, включая выпуск и прокат новых фильмов, лицензирование проектов для видеосервисов. При этом уже успевшие выйти в прокат голливудские и российские релизы оставались в репертуаре.

Решение компании также затронуло вещание принадлежащих ей телеканалов, деятельности круизной линии Disney Cruise Line, издания журнала National Geographic.

В структуру медиаконгломерата входят Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios и другие киностудии.

Ранее российские стриминговые сервисы сообщили, что киностудии-мейджоры, которые до этого приостановили свою деятельность в России, перестали продавать лицензии на показ своих новинок.

Marvel Disney «Смерть на Ниле» «Мистер Нокаут»
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