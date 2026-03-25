97% рекламных агентств сталкиваются с задержками платежей

97% маркетинговых и рекламных агентств сталкиваются с задержками платежей, несмотря на резкий рост спроса. 84% агентств тратят от 3 до 10 часов на взыскание просроченных платежей. Такие данные содержатся в исследовании американского коллекторского агентства The Kaplan Group.

В США поисковый интерес к запросу «маркетинговое агентство» резко вырос: со среднего показателя в 12,9 в 2010-х годах до 47,3 в период с 2022 по 2025 год. Таким образом, рост составил 266%. В то же время интерес к запросу «рекламное агентство» снизился примерно на 15% за тот же период.

Тем не менее, задержки платежей стали широко распространены в этом секторе. Почти 100% агентств сталкиваются с задержками платежей, а 71% заявили, что по меньшей мере каждый четвертый счет оплачивается с опозданием. Более половины компаний сообщили о задержках от двух недель до двух месяцев. Кроме того, 63% охарактеризовали свой денежный поток как непредсказуемый.

Доля плательщиков, своевременно осуществляющих платежи, снизилась с 53% до 43% за один отчетный период.

В цепочке поставок цифровых медиа и рекламы в первой половине 2025 года 58% платежей были задержаны, при этом рекордная доля была задержана более чем на пять дней. Компании, которые ужесточают правила оплаты и устанавливают цены с учетом возможных рисков, имеют больше шансов превратить высокий спрос в стабильную и предсказуемую прибыль.

Ранее основатель WPP и глава S4 Capital Мартин Соррелл предупредил о нарастающем кризисе в рекламной индустрии. При этом агентства демонстрируют опасное спокойствие на фоне давления со стороны ИИ, нестабильной экономики и падения темпов роста.