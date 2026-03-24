Основатель WPP предупредил о нарастающем кризисе в рекламной отрасли

Основатель WPP и глава S4 Capital Мартин Соррелл предупредил о нарастающем кризисе в рекламной индустрии. При этом агентства демонстрируют опасное спокойствие на фоне давления со стороны ИИ, нестабильной экономики и падения темпов роста. Об этом он заявил в интервью Marketing Dive.

По словам Соррелла, одна из главных проблем рекламных агентств заключается в том, что рост расходов на рекламу больше не связан напрямую с другими показателями экономического здоровья, такими как ВВП. Прогнозы расходов на рекламу оказались относительно устойчивыми, несмотря на влияние тарифов, а фондовый рынок избежал наихудшего сценария, но доходы агентств демонстрируют неоднозначные результаты.

Мартин Соррелл: Традиционно считалось, что если клиенты преуспевают, то и агентства преуспевают. Но, как мне кажется, существовала очень тесная корреляция между прибыльностью корпораций и расходами на рекламу. Можно было бы предположить, что расходы на рекламу увеличатся. Но этого не происходит.

Отдельный риск составляет смещение бюджетов: технологические компании перераспределяют более $600 млрд из маркетинга в инвестиции в ИИ, что бьет по доходам агентств.

ИИ, по мнению Соррелла, станет одновременно угрозой и драйвером трансформации: под его влияние попадут креатив, медиапланирование и персонализация. По мнению Соррелла, не все так плохо, когда речь идет об ИИ. Эта технология, к которой он относится с оптимизмом, может повысить эффективность и оптимизировать работу организаций, устранив разрозненность подразделений. Однако агентства пока инвестируют в технологии недостаточно активно, рискуя уступить технологическим гигантам вроде Google и Amazon.

Так, по его словам, рынок движется к полной прозрачности и технологической перестройке, но большинство игроков к этому не готовы: без ускоренной трансформации агентства могут столкнуться с масштабными сокращениями и потерей позиций.

Соррелл также раскритиковал ключевые процессы на рынке — от конфликта Publicis Groupe с The Trade Desk до сделки Omnicom и Interpublic Group, назвав последнюю «оборонительной» и потенциально разрушительной.