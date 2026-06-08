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18+
08.06.2026 в 19:00

86% россиян регулярно смотрят короткие видео в интернете

44% респондентов тратят на такие ролики не больше получаса в день

В увлечении «шортсами», «рилсами», «тиктоками» и клипами в соцсетях признались 86% опрошенных россиян. Больше 90% позитивно относятся к тренду на короткие видео. Об этом говорится в исследовании коммуникационного агентства FAVES Communications. Отчет есть в распоряжении Sostav.

45% респондентов часто смотрят короткие видео, 41% — периодически, 11% — крайне редко, 3% — никогда.

Среди опрошенных в возрасте до 30 лет 68% смотрят короткие видео часто, 32% — периодически. Среди респондентов 50 лет и старше показатели составляют 29% и 52% соответственно. Популярны короткие видео и в наиболее экономически активном возрасте: их регулярно смотрят 91% интервьюируемых 31−40 лет и 76% тех, кому 41−50 лет.

Среди любителей коротких видео 44% россиян тратят на них не больше 30 минут в день, 35% — до одного часа, 15% — до двух часов, 6% — больше двух-трех часов.

Доля тех, кто смотрит короткие ролики больше двух часов в сутки, наиболее высока среди россиян 18−30 лет (23%). Среди людей старше 50 лет таких не оказалось вовсе.

Больше 90% опрошенных в целом поддерживают тренд на короткие видео. 60% однозначно позитивно оценивают популярность «шортсов» и «рилсов»: 30% отмечают, что это удобно, 21% с их помощью расслабляются, 9% узнают много нового. 33% отметили, что все зависит от темы — например, если в коротком видео рассказывается о чем-то полезном, то и отношение к такому контенту положительное.

Однозначно против тренда выступили 6% респондентов. Из них 3% считают, что от таких роликов люди глупеют, 2% видят в этом пустую трату времени, 1% уверены, что короткие видео могут вызвать зависимость.

«Шортсы» как способ расслабиться обычно выбирает молодежь (36%). Удобным этот формат считают люди старше 50 лет (47%). Пользу в таких роликах прежде всего ищут респонденты 31−40 лет (44%).

В опросе участвовали 1 217 россиян старше 18 лет.

исследование короткие видео
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