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24.06.2026 в 11:10

Пожарный, электрик и сварщик: 85% представителей поколения Альфа выбирают практические профессии

Большинство современных детей не хотят строить карьеру, связанную с искусственным интеллектом

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Несмотря на стремительное развитие искусственного интеллекта, представители поколения Альфа все чаще видят свое будущее в профессиях, требующих практических навыков. Так, 85% опрошенных детей хотели бы работать руками, а 90% хотят заниматься делом, которое помогает людям, следует из данных TalkerResearch.

Интерес к рабочим специальностям оказался неожиданно высоким. Более двух третей детей знают, что такое квалифицированные рабочие профессии, а 70% из них готовы рассмотреть такой карьерный путь для себя. Среди наиболее популярных вариантов — пожарный, электрик и сварщик.

Исследование также показало, что разговоры о будущей профессии начинаются довольно рано. Девять из десяти родителей уже обсуждали с детьми карьерные перспективы, а средний возраст для начала таких бесед составляет девять лет. При этом 70% родителей готовы поддержать выбор ребенка в пользу рабочих специальностей.

Главными преимуществами таких профессий родители считают баланс между работой и личной жизнью, а также возможность достойного заработка. При этом большинство взрослых уверены: настоящий успех определяется не уровнем дохода, а счастьем ребенка. Более 60% родителей признались, что хотели бы видеть своих детей увлеченными своей работой даже больше, чем высокооплачиваемыми специалистами.

Эксперты отмечают, что результаты исследования опровергают распространенное мнение о том, что новое поколение стремится исключительно в цифровые и технологические сферы. Напротив, многие дети по-прежнему ценят практический труд и рассматривают его как перспективную карьеру будущего.

Ранее сообшалось, что более 98% родителей контролируют онлайн-покупки своих детей 12−17 лет. Таким образом, цифровая среда для подростков остается под тщательным семейным надзором.

Юлия Топольская
Альфа
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