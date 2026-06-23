Больше 80% россиян сталкивались с негативным музыкальным контентом

82% опрошенных россиян замечают песни, содержание и смысл которых могут восприниматься как проблемные. Чаще всего речь идет о мате и нецензурной лексике (52% встречали их в современной отечественной музыке), культе денег и успеха любой ценой (49%), пошлости (41%), романтизации криминального образа жизни (32%), пропаганде курения, алкоголизма или наркомании (24%). 21% замечали в песнях деструктивное отношение к другим людям, 18% — обесценивание семьи и отношений, 13% — поощрение агрессии и насилия. 11% не увидели в музыке перечисленных проблем. Таковы данные исследования, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ.

Те, кто встречал то, что может негативно влиять на слушателей, предложили меры в отношении такого контента. В их числе: возрастные ограничения (28%), ограничение продвижения на платформах (28%), предупреждения о содержании (26%), полный запрет распространения (22%), ограничение рекомендаций детям и подросткам (20%). 17% считают, что ничего не нужно ограничивать.

44% респондентов заметили, что некоторые песни, которые они слушали в течение последних недель на музыкальных платформах, были отредактированы. По словам опрошенных, из песен убрали упоминания курения, алкоголя, наркотиков, смерти, сексуальных отношений, насилия. Также была убрана нецензурная лексика, политические высказывания или намеки.

56% интервьюируемых считают, что содержание песен должно соответствовать общественным и моральным нормам. 35% говорят, что содержание песен должно быть полностью свободным от ограничений.

В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.