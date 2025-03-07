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07.03.2025 в 20:00

О чем говорят женщины и мужчины 8 Марта

Sostav спросил у компаний, что действительно важно для женщин — в праздник и не только

В рекламной индустрии давно нет вопроса о том, могут ли женщины быть сильными экспертами, лидерами и двигателем перемен. К 8 Марта Sostav предложил агентствам и брендам по-новому взглянуть на этот день: через диалог о том, что женщины действительно ждут от мужчин в работе и в праздничный день, и как мужчины видят роль своих коллег и на что готовы пойти ради них в Международный женский день (и не только).

Сначала несколько слов от команды Sostav!

В этот день мы хотим поздравить всех женщин, которые создают, развивают и трансформируют коммуникационные рынки. Ваши таланты, экспертиза и лидерство двигают индустрию вперед, формируя новые стандарты креативности и эффективности.

Вы вдохновляете своими стратегическими решениями, смелыми идеями и способностью видеть перспективы там, где другие видят только вызовы. Ваш вклад делает рынок сильнее, бренды — заметнее, а коммуникации — ярче.

Спасибо за амбициозность, профессионализм и стремление менять правила игры. Пусть каждая идея находит свое воплощение, а новый проект становится шагом к вершинам.

«Европа Плюс»

Вэл, ведущий утреннего шоу «Бригада У» на «Европе Плюс»:

Вики, ведущая утреннего шоу «Бригада У» на «Европе Плюс»:

АЛИДИ Продвижение

Сергей Антонов, ведущий интернет-маркетолог трейд-маркетингового агентства «АЛИДИ Продвижение»:

Думаю, что девушки в офисе обычно не строят грандиозных ожиданий от коллег мужчин по поводу празднования 8 Марта.
Тем не менее этический минимум в виде цветов и простого поздравления скорее всего ждут все девчонки на работе.

Валерия Сливка, PR-директор трейд-маркетингового агентства «АЛИДИ Продвижение»:

Мне приятно получать цветы и теплые слова, но было бы круто, если бы мужчины не забывали, что мы тоже способны решать сложные задачи. Жду искреннего уважения, партнерства и чуть больше легкости в этот день — пусть он будет добрым, теплым и праздничным!

AMDG / RQ

Александр Шульженко, Account manager RQ:

Я считаю, что женской половине хочется видеть от своих мужчин-коллег помощь в рабочих вопросах, галантность по отношению к ним и уважение не только как к коллегам, но и как к женщинам. И наверное выделю отдельно, так это эмпатию и общение.

Анна Корецкая, клиентский директор AMDG:

Мне повезло находиться в компании, где все мои ожидания от мужской части коллектива полностью реализованы. А именно:

  1. Партнерский подход в решении любых вопросов и задач. Умение посмотреть на ситуацию с разных сторон, выслушать аргументы и прийти к компромиссному решению;
  2. Поддержка в сложных ситуациях, открытый и искренний формат коммуникации;
  3. Отсутствие авторитарности, умение работать в команде. Позитивный подход и желание найти решение любой проблемы вместе;
  4. Желание и инициатива поделиться своей экспертизой, навыками и взглядами.

Я считаю, что выполнение целей и эффективность команды очень сильно зависит от взаимодействия внутри неё. Поэтому очень благодарна и мужской, и женской половине нашего состава.

Arena ( АДВ )

Мария Кожевникова, директор по развитию бизнеса:

Я ничего особо не жду от мужчин из материального, все равно не смогут угадать. А из эмоционального жду, чтобы каждый коллега с радостью вписывался во все предлагаемые мной авантюры, либо, как минимум, не мешал.

Павел Колбичев, директор по клиентскому сервису:

Я особо долго не думал и решил, что ИИ точно сможет подсказать, о каком подарке мечтают женщины на 8 Марта.

Запрос в ИИ был следующий: Ты женщина-маркетолог в российской компании, работаешь в офисе уже несколько лет, тебе 25−35 лет. Что бы ты хотела получить на 8 Марта, международный женский день от коллеги мужчины? Предложи несколько приятных, запоминающихся и креативных вариантов.

ИИ выдал мне несколько вариантов, будем выбирать!

iConText Group

Александр Крупин, директор по агентскому продукту, icontext:

Мария Волковская, коммерческий директор, icontext:

Yes, today! Film

Тарас Триль, руководитель отдела маркетинга Yes, today! Film:

Алла Семеняченко, pr-менеджер Yes, today! Film:

Rocket10

Никита Егоров, Senior Media Buyer Rocket10:

Мария Нарушевская, креативный директор Rocket10:

Мобио

Евгений Панченко, Head of Client’s Service «Мобио»:

Чтобы ответить на этот вопрос, я обращусь к историческим источникам. В «Шреке» Фиона ждала рыцаря, который спасет ее от дракона, а дождалась зеленое чудище с болота. В жизни, мне кажется, происходит что-то похожее. Но главное, чтобы заканчивалось все как в «Шреке».

Александра Сазонова, Marketing Manager «Мобио»:

Мужчины, скорее всего, думают, что женщины ждут от них серьезности, зрелости и ответственности. И они чертовски правы! Но есть уточнение. Лично я ожидаю от мужчин ответственности, которая дополняется потрясающими шутками и лёгкостью; способности замечать красоту вокруг и не стесняться даже в начале рабочего звонка порадоваться солнечной погоде или прошедшим классным выходным — это заряжает всех остальных! И конечно, я жду доброжелательного общения, уважения и открытого обсуждения всего, что беспокоит — как в командной работе, так и в личной беседе.

OTVETDESIGN

Олег Колмаков, Менеджер по производству текстильных изделий:

Вероника Матуева, Товарный маркетолог:

Magnetto.pro

Галина Филиппова, Руководитель PR направления, и Михаил Шимкус, Руководитель департамента по закупке трафика:

Programmatica.com

Александр Смирнов, Директор по продажам Programmatica.com:

Полагаю, нашей прекрасной половине коллектива в первую важны четыре качества, без которых мы бы не сложились как команда: профессионализм, проявление уважения, умение сотрудничать и развитый эмоциональный интеллект. В купе это то, что делает нашу команду по-настоящему сильной!

Я стараюсь быть чутким к эмоциям и потребностям коллег, создавая атмосферу, где каждый может высказаться и быть услышанным. В конечном итоге надеюсь, что наши женщины видят во мне надежного партнера, с которым можно смело браться за любую задачу.

Анастасия Головатюк, Руководитель отдела по работе с паблишерами Programmatica.com:

Мне посчастливилось ответить на вопрос, который задавал себе хотя бы раз каждый мужчина: «Чего хочет женщина?». Удивительно, сколько к нему внимания, с учетом, что ответ кроется в простых истинах.

Любые гармоничные отношения, а значит, и профессиональные, строятся на поддержке и уважении. Нам важно знать, что рядом человек, который готов понять проблему, помочь и разделить негодования по поводу сложного проекта. Порой последнее — главный ключ к взаимопониманию. Ведь много ли вы вспомните женщин, которые на самом деле не знают, что делать в стрессовой ситуации?

Мы благодарны за внимание к мелочам. Часто мужчины не замечают того, что для женщины важно. Но именно эти детали формируют доверие. И это касается не только таблиц с общим доступом!

Женщина ждет, что ее будут воспринимать, как надежного специалиста, но не забывали о том, что она — женщина.

Heads

Евгений Саможёнков, проектный менеджер Heads:

Мне кажется, Катя ждет от мужчин не каких-то особых качеств, а просто нормального человеческого отношения — уважения, адекватности и умения работать в команде. Но особенно — поддержки и умения сохранять спокойствие в сложных ситуациях, когда эмоции зашкаливают. Ну и чувство юмора, конечно, без него в нашей сфере сложно.

Екатерина Попова, проектный менеджер Heads:

Мне всегда везло с коллегами-мужчинами и рабочие отношения складывались прекрасно. Для меня важно ощущать поддержку и уважение. Общаться с точки равенства и понимания, получать советы, а не требования при командной работе.

TWIGA Communication Group

Никита Артемов, медиадиректор DIGITAL TWIGA:

Наверное, 8 Марта для женщины — это особенный праздник. Я бы очень хотел, чтобы каждая женщина в этот день расцвела. И чтобы каждый мужчина подарил «тот самый» подарок и давал ощущение того, что она особенная, любимая, желанная и единственная. Пусть эти ощущения остаются с женщинами всегда

Виктория Дукарт, HR Business Partner media TWIGA:

Честно, с каждым годом для меня ценность праздника падает, точнее, я его все меньше ощущаю. Однако, мне нравится, что я могу порадовать своих близких женщин, а особенно маму, подарочками и цветами.

От мужчины жду: завтрак в постель (или хотя бы яичницу на кухне), обязательно цветы уже с утра, и в целом, чтобы этот день мужчина посвятил мне любимой. Для меня важен не подарок, а внимание и ощущение внезапного праздника и неизведанной программы на день, потому что обычно все выходы куда-либо планирую я.

Meti Agency

Александр Пархоменко, CEO Meti Agency:

Марина Орлова, head of SMM:

GREAT

Илья Литницкий, аккаунт-директор, управляющий партнер:

Оля Рейнсон, директор по стратегическому планированию:

Media Wise

Илья Субботин, Директор по развитию бизнеса Media Direction Group:

MEDIA DIRECTION GROUP

Виктория Колесникова, Директор по развитию бизнеса Media Direction Group:

GREATIVE

Обсуждая, есть ли у женщин-коллег особые ожидания от мужчин в команде, мы столкнулись с разными мнениями. Одни уверены, что на работе нет гендерных ролей — важны только профессиональные навыки и личные качества. Другие всё же отмечают, что определённые ожидания могут быть, даже если они не всегда осознаются.

Что говорят девочки?

Полина Непряхина, партнер GREATIVE:

  • Спокойствие и рациональность — в моменты дедлайнов и хаоса важно, чтобы кто-то оставался трезвым голосом разума. Иногда просто нужно, чтобы мужчина не раздувал эмоции, а структурировал ситуацию и предложил решение.
  • Открытость к общению — «понял-принял-сделал» — это хорошо, но лучше, когда человек умеет включаться в процесс, задавать вопросы, обсуждать варианты, а не просто исполнять команды. А ещё — не боится признавать, что чего-то не знает, и готов разбираться.
  • Ответственность и готовность «решить вопрос» — не в смысле «я тут альфа, сейчас всё сделаю», а в смысле не бояться брать на себя сложные моменты, если ситуация требует. Иногда нужна уверенность, что если совсем прижмёт, коллега подставит плечо и не бросит наедине с проблемой.

Мужчины на этот вопрос отвечают просто: работа есть работа, и в ней важны качества, а не пол. Но если выделять главное, то это:

Иван Воробьев, Старший PR-эксперт GREATIVE:

  • Ответственность — если сказал, что сделаешь — сделай.
  • Спокойствие — не паниковать, не нагнетать.
  • Прямота — говорить четко и по делу.

По факту, все хотят одного: чтобы в команде было спокойно, профессионально и без лишнего шума. А кто какую роль в этом играет — уже вопрос характера, а не пола.

Adsup.me

Сергей Сайчук, mediabuyer Adsup.me:

Как правило, то, чего ждет от тебя женщина, она прямо не скажет — «ты вообще-то должен был сам это понять».

Если серьезно, то в первую очередь — профессионального отношения на равных, чтобы ее воспринимали как коллегу и специалиста, который получил свою позицию благодаря навыкам и опыту. Также важна нормальная рабочая атмосфера — без подколов, токсичных шуток и сексистских комментариев (если только коллега сама не задаст такой тон и не поддержит).

Ну и, конечно, ценится взаимопомощь. Будь то поднять кресло на пятый этаж или помочь разобраться с функцией ВПР в Excel — важно, чтобы коллеги-мужчины были просто адекватными и готовыми откликнуться, если их о чем-то просят.

Катерина Анакина, senior account manager Adsup.me:

Я жду от коллег-мужчин того же, что и они ожидают от меня: интересных идей, уважения, профессионализма и взаимной поддержки. Для меня важно, чтобы в команде царила атмосфера сотрудничества, где ценятся вклад и идеи каждого, независимо от пола.

Самое главное — равные возможности в работе и командный дух!

ICE Agency

2LEADS

Александр Филипович, руководитель группы по развитию бизнеса 2LEADS:

Ольга Булаева, офис-менеджер 2LEADS:

Weborama

Владимир Дерлыш, руководитель отдела алгоритмических закупок:

Считаю важным, чтобы каждый член команды, независимо от пола, положения или должности, мог свободно высказывать свою профессиональную позицию и быть услышанным. При этом я предпочитаю выстраивать работу на принципах партнерства, где решения принимаются коллективно, а не навязываются сверху. Такой подход, на мой взгляд, наиболее эффективен для достижения общих целей.

Эльвира Сафаева, заместитель генерального директора, директор по дата-продуктам:

Мне нравится, когда в команде есть ощущение партнерства, без разделения на «мужское» и «женское». Когда можно спорить, соглашаться, менять мнение, но всегда оставаться в одной лодке. От мужчин жду именно этого — умения работать вместе, а не наперегонки.

Oasis

Вячеслав Цибизов, директор по продажам, и Юлия Удинцева, менеджер по развитию:

Out Digital

MediaDesk

Анатолий Строганов, Senior Programmatic Trader и Нина Туровская, Account Group Head:

HEADS`MADE

Эльдар Гусейнзаде, генеральный директор:

Внимание — это, то, чего все и всегда ждут в любой памятный день. 8 Марта — не исключение. Уверен, что любой знак: цветы, что-нибудь сладкое, добрые слова и укороченный день (он по закону и так будет неполным), а в идеале — все это одновременно, совершенно точно создаст праздник и хорошее настроение.

Юлия Чеботарева, заместитель генерального директора:

На мой взгляд, отношение к женщине не должно зависеть от даты в календаре. Если мужчина уделяет внимание, заботу и уважение каждый день, то 8 Марта перестает быть единственным «праздничным» поводом, а становится просто приятным дополнением к существующей гармонии в отношениях.

Поэтому цените личность, характер, достижения и усилия. Замечайте изменения в настроении, чтобы поддержать без просьбы. Проводите время и обязательно развивайтесь вместе.

Телеканал «Ю»

Андрей Крылов, исполнительный продюсер:

Я думаю, что наши дамы ждут от нас доброты, внимательности, уважительного отношения, иронии и оригинального чувства юмора. И мы в полной мере стараемся оправдывать их ожидания!

Екатерина Каневцова, эксперт по индустриальным коммуникациям:

От мужчин-коллег мы, женщины, ожидаем выдержки в кризисные моменты и рациональности в повседневности. Чтобы в условиях аврала или в трудных ситуациях мужчина демонстрировал спокойную уверенность. Так как женщины эмоциональны, от мужчин-коллег мы ожидаем устойчивости и спокойствия, и в человеческом, и в профессиональном поведении. На мой взгляд, это способствует комфортной атмосфере в коллективе, а значит и эффективной работе.

Depot

Алексей Андреев, управляющий партнер Depot:

Для меня гендерные праздники остаются загадкой! По жизни. Во времена советского домостроя, беспредельных 90-х, осознанных нулевых и новой этики 10-х люди, типа меня, задавались вопросом — что за ерунда? Почему, раз в год, все женщины обязательно должны поздравлять всех мужчин и, через две недели — наоборот? Дорогие и любимые наши женщины — любимые? Наши? Мои? Я же понимаю по-русски, поэтому могу вычленить смысл. И смысл в том, что, либо я супер-мачо, хочу всех женщин (что, в принципе, заслуживает уважения, но только не вслух), либо это дань особому протоколу. Какие-то высшие регуляторы решили, что каждый год женщины должны восхищаться мужчинами-защитниками, а мужчины — женщинами гипер-самками. Окей, тогда я готов подчиниться этому регламенту. Тем более, что мои компании почти сплошь состоят из женщин. И каждый раз мы стараемся их порадовать-побаловать и удивить! Чистая HR-активация! И если мне не хватает фантазии, то на помощь приходят деньги. Из наблюдений: материальные подарки (плюс цветы на гарнир) заходят существенно лучше, чем креативные поздравления, песни, танцы и т. д. Удивляться не приходится: женщины, такие женщины!

Анна Луканина, управляющий партнер Depot:

Если говорить о корпоративных отношениях и подарках, то всегда жду зеркального ответа мальчиков на наше поздравление с 23 февраля. Получается такая игра — кто кого превзойдет в креативе. Конечно, самые лучшие подарки получаются, когда парни находят в себе ресурс «заморочиться» с подготовкой. До сих пор помню как однажды офис Depot превратился в домик Барби с розовыми стенами и мускулистым Кеном, разливающим пунш. В прошлом году нам подарили песню — это было смешно и очень мило. Но и материальные подарки тоже оставляют след. В мой первый год работы в агентстве каждая девочка получила на женский праздник новенький айпод.

Международное коммуникационное агентство LAMPA

Кто, как не мужская половина коллектива, знает, что нужно женской, особенно 8 Марта. Наши тимлиды предложили свои варианты подарков в Международный женский день и выяснили, что, на самом деле, — многого не надо. Куда важнее внимание, товарищеская поддержка на тернистом коммуникационном пути и понимание. Но обязательный пунктик все-таки есть…

Федор Резванов, Senior PR-менеджер LAMPA, и Антонина Куткова, Senior PR-менеджер LAMPA:

Ambitica

Виктор Шимановский, Генеральный директор:

Екатерина Андреева, Руководитель отдела по работе с клиентами:

MediaSniper

Федор Круглов, исполнительный директор:

Юлия Сараева, коммерческий директор:

19agency84

Алексей Девочкин, тимлид SSO&Dev 19agency84:

Марина Сафина, коммерческий директор 19agency84:

JAMI LUP

Сергей Коркин, управляющий партнер JAMI LUP:

DV GROUP

Василий Орехов, Account Manager:

Женщины от нас ждут чувство уверенности в любых проектах, экспертности в тех вопросах, которые вызывают сомнение у женщины.

И просто крепкого плеча, спокойствия и улыбки.

Алена Арсланова, Business development manager:

Мне кажется, коллеги, независимо от пола, ждут друг от друга профессионализма и умения в коммуникацию. Необходим баланс между самостоятельностью и командной работой, и этот баланс важен для всех, я думаю.

GRAPE

Кир Павлюкевич, креативный директор:

Думаю, женщины в нашей индустрии ждут, что их профессионализм будет определяться навыками и опытом, а не стереотипами. Что карьерный рост, доход и возможности будут зависеть от их работы, а не от пола. И, конечно, ждут, чтобы 8 Марта был просто праздником, без лишних объяснений.

Арина Стрельникова, директор по развитию:

Честно говоря, всегда приятно, когда мужчины в этот день проявляют чуть больше заботы. Круто не забывать, что мы просто люди, которым всегда очень ценно внимание.

ИНВИТРО

Дмитрий Храпунов, директор по коммуникациям ИНВИТРО:

Арина Черновская, PR-менеджер ИНВИТРО:

Depot MEDIA DIRECTION GROUP GRAPE GREAT iContext Европа Плюс Телеканал Ю :OTVETDESIGN Поздравление Lampa Media Wise 8 марта Инвитро АДВ WEBORAMA EASTERN EUROPE AND CENTRAL ASIA Arena Mediasniper Ambitica Rocket10 Mobio AMDG MediaDesk Heads’made АЛИДИ Продвижение DV Group Greative Adsup.me «Yes, Today! Film» Out Digital PROGRAMMATICA.COM Международный женский день Magnetto.Pro Jami Lup Heads 2LEADS Oasis ICE Agency Meti Agency
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