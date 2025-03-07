О чем говорят женщины и мужчины 8 Марта

В рекламной индустрии давно нет вопроса о том, могут ли женщины быть сильными экспертами, лидерами и двигателем перемен. К 8 Марта Sostav предложил агентствам и брендам по-новому взглянуть на этот день: через диалог о том, что женщины действительно ждут от мужчин в работе и в праздничный день, и как мужчины видят роль своих коллег и на что готовы пойти ради них в Международный женский день (и не только).

Сначала несколько слов от команды Sostav!

В этот день мы хотим поздравить всех женщин, которые создают, развивают и трансформируют коммуникационные рынки. Ваши таланты, экспертиза и лидерство двигают индустрию вперед, формируя новые стандарты креативности и эффективности.

Вы вдохновляете своими стратегическими решениями, смелыми идеями и способностью видеть перспективы там, где другие видят только вызовы. Ваш вклад делает рынок сильнее, бренды — заметнее, а коммуникации — ярче.

Спасибо за амбициозность, профессионализм и стремление менять правила игры. Пусть каждая идея находит свое воплощение, а новый проект становится шагом к вершинам.

«Европа Плюс»

Вэл, ведущий утреннего шоу «Бригада У» на «Европе Плюс»:

Вики, ведущая утреннего шоу «Бригада У» на «Европе Плюс»:

Сергей Антонов, ведущий интернет-маркетолог трейд-маркетингового агентства «АЛИДИ Продвижение»: Думаю, что девушки в офисе обычно не строят грандиозных ожиданий от коллег мужчин по поводу празднования 8 Марта.

Тем не менее этический минимум в виде цветов и простого поздравления скорее всего ждут все девчонки на работе.

Валерия Сливка, PR-директор трейд-маркетингового агентства «АЛИДИ Продвижение»: Мне приятно получать цветы и теплые слова, но было бы круто, если бы мужчины не забывали, что мы тоже способны решать сложные задачи. Жду искреннего уважения, партнерства и чуть больше легкости в этот день — пусть он будет добрым, теплым и праздничным!

AMDG / RQ

Александр Шульженко, Account manager RQ: Я считаю, что женской половине хочется видеть от своих мужчин-коллег помощь в рабочих вопросах, галантность по отношению к ним и уважение не только как к коллегам, но и как к женщинам. И наверное выделю отдельно, так это эмпатию и общение.

Анна Корецкая, клиентский директор AMDG: Мне повезло находиться в компании, где все мои ожидания от мужской части коллектива полностью реализованы. А именно: Партнерский подход в решении любых вопросов и задач. Умение посмотреть на ситуацию с разных сторон, выслушать аргументы и прийти к компромиссному решению; Поддержка в сложных ситуациях, открытый и искренний формат коммуникации; Отсутствие авторитарности, умение работать в команде. Позитивный подход и желание найти решение любой проблемы вместе; Желание и инициатива поделиться своей экспертизой, навыками и взглядами. Я считаю, что выполнение целей и эффективность команды очень сильно зависит от взаимодействия внутри неё. Поэтому очень благодарна и мужской, и женской половине нашего состава.

Мария Кожевникова, директор по развитию бизнеса: Я ничего особо не жду от мужчин из материального, все равно не смогут угадать. А из эмоционального жду, чтобы каждый коллега с радостью вписывался во все предлагаемые мной авантюры, либо, как минимум, не мешал.

Павел Колбичев, директор по клиентскому сервису: Я особо долго не думал и решил, что ИИ точно сможет подсказать, о каком подарке мечтают женщины на 8 Марта. Запрос в ИИ был следующий: Ты женщина-маркетолог в российской компании, работаешь в офисе уже несколько лет, тебе 25−35 лет. Что бы ты хотела получить на 8 Марта, международный женский день от коллеги мужчины? Предложи несколько приятных, запоминающихся и креативных вариантов. ИИ выдал мне несколько вариантов, будем выбирать!

Александр Крупин, директор по агентскому продукту, icontext:

Мария Волковская, коммерческий директор, icontext:

Тарас Триль, руководитель отдела маркетинга Yes, today! Film:

Алла Семеняченко, pr-менеджер Yes, today! Film:

Никита Егоров, Senior Media Buyer Rocket10:

Мария Нарушевская, креативный директор Rocket10:

Евгений Панченко, Head of Client’s Service «Мобио»: Чтобы ответить на этот вопрос, я обращусь к историческим источникам. В «Шреке» Фиона ждала рыцаря, который спасет ее от дракона, а дождалась зеленое чудище с болота. В жизни, мне кажется, происходит что-то похожее. Но главное, чтобы заканчивалось все как в «Шреке».

Александра Сазонова, Marketing Manager «Мобио»: Мужчины, скорее всего, думают, что женщины ждут от них серьезности, зрелости и ответственности. И они чертовски правы! Но есть уточнение. Лично я ожидаю от мужчин ответственности, которая дополняется потрясающими шутками и лёгкостью; способности замечать красоту вокруг и не стесняться даже в начале рабочего звонка порадоваться солнечной погоде или прошедшим классным выходным — это заряжает всех остальных! И конечно, я жду доброжелательного общения, уважения и открытого обсуждения всего, что беспокоит — как в командной работе, так и в личной беседе.

Олег Колмаков, Менеджер по производству текстильных изделий:

Вероника Матуева, Товарный маркетолог:

Галина Филиппова, Руководитель PR направления, и Михаил Шимкус, Руководитель департамента по закупке трафика:

Programmatica.com

Александр Смирнов, Директор по продажам Programmatica.com: Полагаю, нашей прекрасной половине коллектива в первую важны четыре качества, без которых мы бы не сложились как команда: профессионализм, проявление уважения, умение сотрудничать и развитый эмоциональный интеллект. В купе это то, что делает нашу команду по-настоящему сильной! Я стараюсь быть чутким к эмоциям и потребностям коллег, создавая атмосферу, где каждый может высказаться и быть услышанным. В конечном итоге надеюсь, что наши женщины видят во мне надежного партнера, с которым можно смело браться за любую задачу.

Анастасия Головатюк, Руководитель отдела по работе с паблишерами Programmatica.com: Мне посчастливилось ответить на вопрос, который задавал себе хотя бы раз каждый мужчина: «Чего хочет женщина?». Удивительно, сколько к нему внимания, с учетом, что ответ кроется в простых истинах. Любые гармоничные отношения, а значит, и профессиональные, строятся на поддержке и уважении. Нам важно знать, что рядом человек, который готов понять проблему, помочь и разделить негодования по поводу сложного проекта. Порой последнее — главный ключ к взаимопониманию. Ведь много ли вы вспомните женщин, которые на самом деле не знают, что делать в стрессовой ситуации? Мы благодарны за внимание к мелочам. Часто мужчины не замечают того, что для женщины важно. Но именно эти детали формируют доверие. И это касается не только таблиц с общим доступом! Женщина ждет, что ее будут воспринимать, как надежного специалиста, но не забывали о том, что она — женщина.

Евгений Саможёнков, проектный менеджер Heads: Мне кажется, Катя ждет от мужчин не каких-то особых качеств, а просто нормального человеческого отношения — уважения, адекватности и умения работать в команде. Но особенно — поддержки и умения сохранять спокойствие в сложных ситуациях, когда эмоции зашкаливают. Ну и чувство юмора, конечно, без него в нашей сфере сложно.

Екатерина Попова, проектный менеджер Heads: Мне всегда везло с коллегами-мужчинами и рабочие отношения складывались прекрасно. Для меня важно ощущать поддержку и уважение. Общаться с точки равенства и понимания, получать советы, а не требования при командной работе.

Никита Артемов, медиадиректор DIGITAL TWIGA: Наверное, 8 Марта для женщины — это особенный праздник. Я бы очень хотел, чтобы каждая женщина в этот день расцвела. И чтобы каждый мужчина подарил «тот самый» подарок и давал ощущение того, что она особенная, любимая, желанная и единственная. Пусть эти ощущения остаются с женщинами всегда

Виктория Дукарт, HR Business Partner media TWIGA: Честно, с каждым годом для меня ценность праздника падает, точнее, я его все меньше ощущаю. Однако, мне нравится, что я могу порадовать своих близких женщин, а особенно маму, подарочками и цветами. От мужчины жду: завтрак в постель (или хотя бы яичницу на кухне), обязательно цветы уже с утра, и в целом, чтобы этот день мужчина посвятил мне любимой. Для меня важен не подарок, а внимание и ощущение внезапного праздника и неизведанной программы на день, потому что обычно все выходы куда-либо планирую я.

Meti Agency

Александр Пархоменко, CEO Meti Agency:

Марина Орлова, head of SMM:

Илья Литницкий, аккаунт-директор, управляющий партнер:

Оля Рейнсон, директор по стратегическому планированию:

Media Wise

Илья Субботин, Директор по развитию бизнеса Media Direction Group:

Виктория Колесникова, Директор по развитию бизнеса Media Direction Group:

Обсуждая, есть ли у женщин-коллег особые ожидания от мужчин в команде, мы столкнулись с разными мнениями. Одни уверены, что на работе нет гендерных ролей — важны только профессиональные навыки и личные качества. Другие всё же отмечают, что определённые ожидания могут быть, даже если они не всегда осознаются.

Что говорят девочки?

Полина Непряхина, партнер GREATIVE: Спокойствие и рациональность — в моменты дедлайнов и хаоса важно, чтобы кто-то оставался трезвым голосом разума. Иногда просто нужно, чтобы мужчина не раздувал эмоции, а структурировал ситуацию и предложил решение.

Открытость к общению — «понял-принял-сделал» — это хорошо, но лучше, когда человек умеет включаться в процесс, задавать вопросы, обсуждать варианты, а не просто исполнять команды. А ещё — не боится признавать, что чего-то не знает, и готов разбираться.

Ответственность и готовность «решить вопрос» — не в смысле «я тут альфа, сейчас всё сделаю», а в смысле не бояться брать на себя сложные моменты, если ситуация требует. Иногда нужна уверенность, что если совсем прижмёт, коллега подставит плечо и не бросит наедине с проблемой.

Мужчины на этот вопрос отвечают просто: работа есть работа, и в ней важны качества, а не пол. Но если выделять главное, то это:

Иван Воробьев, Старший PR-эксперт GREATIVE: Ответственность — если сказал, что сделаешь — сделай.

Спокойствие — не паниковать, не нагнетать.

Прямота — говорить четко и по делу.

По факту, все хотят одного: чтобы в команде было спокойно, профессионально и без лишнего шума. А кто какую роль в этом играет — уже вопрос характера, а не пола.

Сергей Сайчук, mediabuyer Adsup.me: Как правило, то, чего ждет от тебя женщина, она прямо не скажет — «ты вообще-то должен был сам это понять». Если серьезно, то в первую очередь — профессионального отношения на равных, чтобы ее воспринимали как коллегу и специалиста, который получил свою позицию благодаря навыкам и опыту. Также важна нормальная рабочая атмосфера — без подколов, токсичных шуток и сексистских комментариев (если только коллега сама не задаст такой тон и не поддержит). Ну и, конечно, ценится взаимопомощь. Будь то поднять кресло на пятый этаж или помочь разобраться с функцией ВПР в Excel — важно, чтобы коллеги-мужчины были просто адекватными и готовыми откликнуться, если их о чем-то просят.

Катерина Анакина, senior account manager Adsup.me: Я жду от коллег-мужчин того же, что и они ожидают от меня: интересных идей, уважения, профессионализма и взаимной поддержки. Для меня важно, чтобы в команде царила атмосфера сотрудничества, где ценятся вклад и идеи каждого, независимо от пола. Самое главное — равные возможности в работе и командный дух!

ICE Agency

Александр Филипович, руководитель группы по развитию бизнеса 2LEADS:



Ольга Булаева, офис-менеджер 2LEADS:

Владимир Дерлыш, руководитель отдела алгоритмических закупок: Считаю важным, чтобы каждый член команды, независимо от пола, положения или должности, мог свободно высказывать свою профессиональную позицию и быть услышанным. При этом я предпочитаю выстраивать работу на принципах партнерства, где решения принимаются коллективно, а не навязываются сверху. Такой подход, на мой взгляд, наиболее эффективен для достижения общих целей.

Эльвира Сафаева, заместитель генерального директора, директор по дата-продуктам: Мне нравится, когда в команде есть ощущение партнерства, без разделения на «мужское» и «женское». Когда можно спорить, соглашаться, менять мнение, но всегда оставаться в одной лодке. От мужчин жду именно этого — умения работать вместе, а не наперегонки.

Вячеслав Цибизов, директор по продажам, и Юлия Удинцева, менеджер по развитию:

Анатолий Строганов, Senior Programmatic Trader и Нина Туровская, Account Group Head:

Эльдар Гусейнзаде, генеральный директор: Внимание — это, то, чего все и всегда ждут в любой памятный день. 8 Марта — не исключение. Уверен, что любой знак: цветы, что-нибудь сладкое, добрые слова и укороченный день (он по закону и так будет неполным), а в идеале — все это одновременно, совершенно точно создаст праздник и хорошее настроение.

Юлия Чеботарева, заместитель генерального директора: На мой взгляд, отношение к женщине не должно зависеть от даты в календаре. Если мужчина уделяет внимание, заботу и уважение каждый день, то 8 Марта перестает быть единственным «праздничным» поводом, а становится просто приятным дополнением к существующей гармонии в отношениях. Поэтому цените личность, характер, достижения и усилия. Замечайте изменения в настроении, чтобы поддержать без просьбы. Проводите время и обязательно развивайтесь вместе.

Андрей Крылов, исполнительный продюсер: Я думаю, что наши дамы ждут от нас доброты, внимательности, уважительного отношения, иронии и оригинального чувства юмора. И мы в полной мере стараемся оправдывать их ожидания!

Екатерина Каневцова, эксперт по индустриальным коммуникациям: От мужчин-коллег мы, женщины, ожидаем выдержки в кризисные моменты и рациональности в повседневности. Чтобы в условиях аврала или в трудных ситуациях мужчина демонстрировал спокойную уверенность. Так как женщины эмоциональны, от мужчин-коллег мы ожидаем устойчивости и спокойствия, и в человеческом, и в профессиональном поведении. На мой взгляд, это способствует комфортной атмосфере в коллективе, а значит и эффективной работе.

Алексей Андреев, управляющий партнер Depot: Для меня гендерные праздники остаются загадкой! По жизни. Во времена советского домостроя, беспредельных 90-х, осознанных нулевых и новой этики 10-х люди, типа меня, задавались вопросом — что за ерунда? Почему, раз в год, все женщины обязательно должны поздравлять всех мужчин и, через две недели — наоборот? Дорогие и любимые наши женщины — любимые? Наши? Мои? Я же понимаю по-русски, поэтому могу вычленить смысл. И смысл в том, что, либо я супер-мачо, хочу всех женщин (что, в принципе, заслуживает уважения, но только не вслух), либо это дань особому протоколу. Какие-то высшие регуляторы решили, что каждый год женщины должны восхищаться мужчинами-защитниками, а мужчины — женщинами гипер-самками. Окей, тогда я готов подчиниться этому регламенту. Тем более, что мои компании почти сплошь состоят из женщин. И каждый раз мы стараемся их порадовать-побаловать и удивить! Чистая HR-активация! И если мне не хватает фантазии, то на помощь приходят деньги. Из наблюдений: материальные подарки (плюс цветы на гарнир) заходят существенно лучше, чем креативные поздравления, песни, танцы и т. д. Удивляться не приходится: женщины, такие женщины!

Анна Луканина, управляющий партнер Depot: Если говорить о корпоративных отношениях и подарках, то всегда жду зеркального ответа мальчиков на наше поздравление с 23 февраля. Получается такая игра — кто кого превзойдет в креативе. Конечно, самые лучшие подарки получаются, когда парни находят в себе ресурс «заморочиться» с подготовкой. До сих пор помню как однажды офис Depot превратился в домик Барби с розовыми стенами и мускулистым Кеном, разливающим пунш. В прошлом году нам подарили песню — это было смешно и очень мило. Но и материальные подарки тоже оставляют след. В мой первый год работы в агентстве каждая девочка получила на женский праздник новенький айпод.

Кто, как не мужская половина коллектива, знает, что нужно женской, особенно 8 Марта. Наши тимлиды предложили свои варианты подарков в Международный женский день и выяснили, что, на самом деле, — многого не надо. Куда важнее внимание, товарищеская поддержка на тернистом коммуникационном пути и понимание. Но обязательный пунктик все-таки есть…

Федор Резванов, Senior PR-менеджер LAMPA, и Антонина Куткова, Senior PR-менеджер LAMPA:

Виктор Шимановский, Генеральный директор:

Екатерина Андреева, Руководитель отдела по работе с клиентами:

Федор Круглов, исполнительный директор:

Юлия Сараева, коммерческий директор:

Алексей Девочкин, тимлид SSO&Dev 19agency84:

Марина Сафина, коммерческий директор 19agency84:

Сергей Коркин, управляющий партнер JAMI LUP:

Василий Орехов, Account Manager: Женщины от нас ждут чувство уверенности в любых проектах, экспертности в тех вопросах, которые вызывают сомнение у женщины. И просто крепкого плеча, спокойствия и улыбки.

Алена Арсланова, Business development manager: Мне кажется, коллеги, независимо от пола, ждут друг от друга профессионализма и умения в коммуникацию. Необходим баланс между самостоятельностью и командной работой, и этот баланс важен для всех, я думаю.

Кир Павлюкевич, креативный директор: Думаю, женщины в нашей индустрии ждут, что их профессионализм будет определяться навыками и опытом, а не стереотипами. Что карьерный рост, доход и возможности будут зависеть от их работы, а не от пола. И, конечно, ждут, чтобы 8 Марта был просто праздником, без лишних объяснений.

Арина Стрельникова, директор по развитию: Честно говоря, всегда приятно, когда мужчины в этот день проявляют чуть больше заботы. Круто не забывать, что мы просто люди, которым всегда очень ценно внимание.

ИНВИТРО

Дмитрий Храпунов, директор по коммуникациям ИНВИТРО:

Арина Черновская, PR-менеджер ИНВИТРО: