Андрей и Марина Цыпины, основавшие сеть зоомагазинов «Четыре лапы», погибли в автокатастрофе. Информацию о гибели Цыпиных РБК подтвердили в пресс-службе «Четырех лап».

Авария произошла 21 ноября на севере региона Магальянес в Чили. Туристический микроавтобус, который ехал из Пунта-Аренаса в Пуэрто-Наталес, столкнулся с грузовиком. Цыпины скончались на месте, еще пять пассажиров получили незначительные травмы.

Цыпины основали компанию «Четыре лапы» в 1992 году. Сейчас она насчитывает 675 магазинов, 66 салонов груминга и восемь ветеринарных центров. Число сотрудников превышает 5 тыс. человек, пишут «Ведомости».

Сеть магазинов «Четыре лапы» продолжает работу. Команда сохранит ценности, заложенные основателями, и будет бережно развивать дело, которому они посвятили всю жизнь, отметили в компании.