Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об особенностях исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2027 году. Документ был инициирован правительством России и входит в бюджетный пакет. Запись об этом появилась в думской электронной базе.

Законом, в частности, устанавливается минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2027 года на уровне 28 935 руб. в месяц. В 2026 году МРОТ составляет 27 093 руб. Таким образом, с начала следующего года показатель увеличится на 6,8%.

При этом на 2027−2029 годы приостанавливается действие норм, предусматривающих расчет МРОТ исходя из медианной заработной платы. В этот период его размер будут определять с учетом прогнозируемых темпов роста среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций.

Как следует из заключения комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, новый подход позволит учитывать более актуальные и комплексные прогнозы, а не только статистические данные о медианной зарплате.

Кроме того, с 1 января 2027 года администрирование страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний перейдет к Федеральной налоговой службе (ФНС).

Закон вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены другие сроки.