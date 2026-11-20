2 декабря «X5 Медиа» приглашает специалистов из сферы рекламы, маркетинга, медиа и диджитала отложить рабочие задачи и присоединиться к праздничному мероприятию «Новогоднее волшебство» на ГУМ-катке. Оно пройдет в поддержку благотворительного фонда Х5 «Выручаем». Все собранные средства будут направлены на акцию «Праздник на стол» в помощь нуждающимся семьям с детьми, чтобы они смогли встретить Новый год за праздничным столом.

Зима — это время, когда мы с особым трепетом ожидаем Новый год: праздник, который объединяет больших и маленьких, друзей и близких, тех, кто верит в чудеса, и тех, кто создает их сам. «Новогоднее волшебство» — первый зимний праздник «Х5 Медиа», который пройдет на легендарном ГУМ-катке в преддверии самой сказочной ночи в году. В его программе: катание на коньках, яркие фотозоны с новогодними декорациями, согревающие напитки, вкусные угощения, диджей и колесо фортуны с подарками.

А еще все гости получат возможность присоединиться к акции «Праздник на стол» благотворительного фонда Х5 «Выручаем». Подарить частичку праздника тем, кто в этом особенно нуждается, можно двумя способами: при регистрации на мероприятие или прямо на льду в день события. Достаточно перевести любую комфортную сумму пожертвования по QR-кодам в зонах активностей. Все собранные средства пойдут на покупку продуктовых сертификатов. На них семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, смогут приобрести продукты для своего праздничного стола в магазинах «Х5».

Место и время проведения: 2 декабря, ГУМ-каток, Красная площадь, 3.

Для гостей открыты три временных слота:

12:00 — 13:00.

13:30 — 14:30.

22:30 — 23:30.

Посетить «Новогоднее волшебство» можно после предварительной регистрации. Она позволит получить билет с QR-кодом, который нужно показать при входе на ГУМ-каток. Коньки предоставляются бесплатно.

До встречи на ГУМ-катке — пусть праздник начнется в кругу своих!