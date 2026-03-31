79% директоров по маркетингу довольны работой

Маркетинговые директора в 2026 году сталкиваются с растущей нагрузкой на фоне давления со стороны ИИ, бизнеса и нестабильных рынков. При этом их способность демонстрировать ценность маркетинга усиливается. Так, 67% CMO отмечают рост доверия со стороны CEO против 55% в июне 2025 года. Об этом пишет MarketingDive со ссылкой на отчет The Conference Board.

Половина директоров по маркетингу удовлетворены своими бюджетами — на 10 п.п. больше, чем годом ранее. Однако снизилась удовлетворенность командной поддержкой: лишь 42% чувствуют себя хорошо подготовленными (в июне показатель составлял 52%). Общая удовлетворенность работой остается относительно стабильной, но в условиях рыночной неопределенности растут опасения по поводу признания заслуг.

Одновременно снизилась удовлетворенность рабочей нагрузкой — до 51% (-6 п.п.), что усиливает ощущение дисбаланса между ожиданиями и доступными ресурсами.

Несмотря на рост давления, уровень удовлетворенности профессией остается высоким: 79% CMO довольны своей работой. Однако признание становится проблемой — только 57% считают его достаточным против 70% в марте 2025 года. Таким образом, растущая ценность маркетинга в глазах CEO не всегда трансформируется в чувство признания у самих руководителей.

Ситуация у директоров по коммуникациям еще более напряженная: среди 100 опрошенных CCO лишь 34% удовлетворены нагрузкой (-20 п.п. к июню). Также падает доля тех, кто ощущает признание со стороны CEO — 54% против 65% ранее.

Ранее сообщалось, что треть директоров по маркетингу намерены сократить штат из-за введения ИИ. По данным опроса Spencer Stuart, 36% директоров по маркетингу намерены сократить численность своих команд в течение ближайших 12−24 месяцев, используя для этого AI‑инструменты, а также оптимизируя рабочие процессы.