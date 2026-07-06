78% россиян теряют доверие к бренду, который сокращает вес товара

76% опрошенных россиян регулярно обращают внимание на вес, объем или количество единиц товара в упаковке. За последний год с сокращением веса или объема продукции без роста цены сталкивались 96%. 78% теряют доверие к бренду, который сокращает вес товара. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного «Анкетологом».

За последний год больше 80% респондентов заметили ухудшение вкуса, консистенции и внешнего вида продукции. 58% считают, что качество товаров в магазинах в целом ухудшилось. 38% не заметили изменений.

Россияне воспринимают шринкфляцию (сокращение веса, объема или единиц товара в упаковке вместо повышения его стоимости) и ухудшение качества товара как единый процесс. Чаще всего покупатели замечали шринкфляцию в следующих категориях: молочная продукция (77%), кондитерские изделия (52%), крупы и макароны (49%), масло (46%), мясная продукция и полуфабрикаты (41%), напитки (38%), хлебобулочные изделия (38%).

49% опрошенных раздражают производители, которые сокращают вес или объем товара вместо повышения цены. 8% предпочитают не покупать товары таких брендов. 23% относятся нейтрально к этой практике, 16% — с пониманием. 65% считают подобное сокращение товара неприемлемым, 23% из них называет это откровенным обманом потребителя. 35% не возражают против такого приема.

Резкое повышение цены и уменьшение упаковки покупатели воспринимают как равнозначные проблемы. Оба фактора одинаково критичны для 60% опрошенных. Рост цены как более критичный фактор называют 26%, уменьшение веса или объема товара при сохранении цены — 10%.

Столкнувшись с уменьшением товара, покупатели чаще всего меняют стратегию покупки: 53% ищут товар с более выгодным соотношением цены и веса; 39% берут тот же товар, только если на него есть скидка или акция; 24% переходит на другой бренд аналогичного товара; 20% приобретает упаковку большего веса или объема.

55% респондентов хотят видеть новый вес товара крупным шрифтом на лицевой стороне упаковки. В числе других ожидаемых мер: введение специальной маркировки «Новый вес» или «Обновленный формат» (36%), открытое заявление бренда о причинах изменения (27%), улучшение состава или технологии производства (27%).

По мнению интервьюируемых, информировать покупателей об уменьшении товаров должны сами производители (81%), торговые сети (55%), госорганы (21%) или медиа (17%).

В опросе участвовали 1,9 тыс. россиян, которые лично покупают продукты питания и товары повседневного спроса и замечали уменьшение веса, объема или единиц товара в упаковке.