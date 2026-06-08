78% родителей назвали соцсети главным фактором влияния на подростков

Влияние социальных сетей на взгляды подростков отметили 78% родителей, следует из данных исследования Альянса по защите детей в цифровой среде, результаты которого представила на ПМЭФ-2026 председатель объединения Елизавета Белякова. По данным организации, 69% респондентов считают значимым фактором друзей и окружение, 61% — блогеров и инфлюенсеров. При этом влияние родителей отметили лишь 38% опрошенных, а школы — 16%.

Елизавета Белякова отметила, что эти данные свидетельствуют о растущей роли цифровой среды в социализации детей. По мнению участников дискуссии, обеспечение безопасности несовершеннолетних в интернете требует участия не только семей, но и образовательных учреждений, бизнеса, технологических компаний и медиаплатформ.

В ходе сессии эксперты также обсудили изменения в структуре цифровых рисков для детей и подростков. Отдельное внимание было уделено использованию искусственного интеллекта: сегодня более 70% школьников применяют ИИ в учебе, однако одновременно растут риски утечки персональных данных и формирования эмоциональной зависимости от цифровых сервисов.

Директор по персоналу «Газпром-Медиа Холдинга» Антонина Приезжева заявила, что «информирование об угрозах, как и создание особой среды, где дети и родители могут безопасно пользоваться цифровыми продуктами — главная ответственность медиа».

Антонина Приезжева, директор по персоналу «Газпром-Медиа Холдинга»: Мы убеждены, что будущее медиа — это не просто скорость и креатив, это, прежде всего, ответственность, а именно культура потребления и этика создания контента. И здесь наша роль как лидера рынка — быть для молодежи не просто транслятором информации, а надежным ориентиром.

Эксперт также рассказала о проектах холдинга в сфере цифровой грамотности и безопасности, включая программу «Цифровой наставник», пособие «Азбука цифрового защитника» и развитие детских сервисов на видеоплатформе Rutube.

«Наша видеоплатформа Rutube постоянно работает над улучшением алгоритмов фильтрации контента, при этом особое внимание мы уделяем наращиванию объемов детского контента на платформе, предлагая опции для совместного просмотра родителей и детей. В мае 2026 года на Rutube запущен особый детский режим для пользователей до 12 лет», — подчеркнула Антонина Приезжева.