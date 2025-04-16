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16.04.2025 в 13:30

Россияне оценили угрозу ИИ для своей карьеры

Каждый пятый использует искусственный интеллект в своей работе

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63% опрошенных россиян считают, что искусственный интеллект (ИИ) не угрожает их карьере, т. к. для полноценного развития нейросетей необходимо много лет. Еще 2% респондентов увидели в ИИ угрозу своей карьере. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование консалтинговой компании get experts.

6% интервьюируемых рассказали, что искусственный интеллект может угрожать их карьере через три-пять лет, 9% указали, что через шесть-десять лет. 11% уверены, что это произойдет не раньше, чем через 10 лет.

В работе 21% опрошенных применяют искусственный интеллект. Чаще всего ИИ используют для поиска информации (так ответили 51% респондентов), создания контента (45%) и выполнения рутинных действий (41%). Также искусственный интеллект применяют для работы с большими массивами данных, анализа и прогнозирования (27%), обработки документов (25%).

В прошлом году больше половины компаний (57%) автоматизировали бизнес-процессы. Из них 55% внедряли электронный документооборот, 31% усиливали меры по защите данных и IT-инфраструктуры от кибератак, 27% автоматизировали и оптимизировали логистические процессы.

Каждый четвертый работодатель проводил автоматизацию и оптимизацию HR-процессов, еще столько же использовали облачные сервисы. 24% интервьюируемых автоматизировали маркетинговые активности и рекламные кампании.

Ранее сообщалось, что 62% российских IT-специалистов доверяют искусственному интеллекту как напарнику. Больше 70% респондентов используют ИИ-сервисы каждую неделю.

исследование искусственный интеллект
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