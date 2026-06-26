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26.06.2026 в 09:55

75% россиян проверяют работодателей перед отправкой резюме

Чаще всего соискатели изучают отзывы сотрудников, а также информацию о финансовой отчетности, судебных делах и тендерах

Около 75% россиян проверяют работодателя перед тем, как отправить резюме или прийти на собеседование. Такие данные приводит SuperJob по итогам исследования, проведенного среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет. В 2024 году так поступали чаще (78%).

Самым популярным способом проверки остается изучение отзывов сотрудников и так называемых черных списков компаний — к этому прибегают 70% участников опроса. Еще 15% анализируют финансовую и налоговую отчетность организаций, а также сведения о судебных разбирательствах и тендерах.

Официальный сайт работодателя изучает каждый седьмой респондент (14%). Еще 7% предпочитают узнавать мнение знакомых, а 3% анализируют описание вакансии и карточку компании.

Кроме того, по 2% опрошенных проверяют страницы работодателей в социальных сетях, срок работы компании на рынке и отзывы клиентов.

Лишь 1% респондентов интересуется информацией о руководителе организации. При этом 16% соискателей не проверяют работодателей перед откликом, а еще 9% затруднились с ответом.

Россияне исследование работодатель
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