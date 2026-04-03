75% маркетологов не знают свою аудиторию

Ключевая проблема маркетинга остается прежней — маркетологи по-прежнему плохо понимают свою аудиторию. Только 25% специалистов заявили, что понимают свою аудиторию «очень хорошо». Такие данные содержатся в отчете Brandwatch «The Marketer of 2026».

56% маркетологов оценивают будущее отрасли позитивно, а негативно — только 5%. Работа маркетолога заметно смещается в сторону стратегии: 79% тратят больше времени на ИИ и автоматизацию, 51% — на анализ и интерпретацию данных. 44% говорят, что все больше отвечают за демонстрацию измеримых результатов своим организациям.

В то же время традиционные виды деятельности незаметно отходят на второй план. Почти 60% респондентов говорят, что тратят меньше времени на традиционную рекламу. Почти половина говорит то же самое об email-маркетинге.

Главные барьеры в работе — прогнозирование будущего поведения аудитории (60%), понимание изменений в поведении (48%), превращение данных в практические выводы (46%), понимание причин решений аудитории (40%) и интеграция данных из разных источников (40%).

ИИ окончательно перешел из эксперимента в рабочий инструмент. Так, 84% маркетологов назвали ИИ и автоматизацию главным навыком 2026 года, 81% — самым важным инструментом, а 79% уже считают управление ИИ одной из самых быстрорастущих частей своей работы.

Ранее сообщалось, что 79% директоров по маркетингу довольны работой. Но, несмотря на позитивные показатели, они ощущают дефицит поддержки и выгорание.