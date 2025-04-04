Цена, репутация бренда и советы друзей: как россияне выбирают товары

Цена по-прежнему остается для россиян главным критерием при выборе продуктов. На нее ориентируются 63% опрошенных. На втором и третьем местах — репутация бренда (47%), рекомендации друзей и близких (43%). Лишь 13% респондентов при принятии решения о покупке руководствуются увиденной рекламой продукции. Таковы данные аналитиков платформы «Безтендера.рф» (результаты опроса есть в распоряжении Sostav).

Методология Аналитики платформы «Безтендера.рф» провели исследование, в котором выяснили, на что обращают внимание россияне при выборе товаров и услуг. Опрос проводился среди мужчин и женщин в возрасте от 18 до 45 лет, общее количество респондентов — 2,5 тыс. человек.

Россияне в возрасте от 25 до 45 лет при покупке продуктов чаще всего ориентируются на качество, тогда как молодежь (18−25 лет) уделяет внимание преимущественно цене и скидкам.

Высокая стоимость может быть оправдана, если у бренда есть убедительные кейсы, подтверждающие эффективность и пользу продукта — так считают 71% опрошенных. Дополнительными аргументами в пользу дорогих товаров могут стать специальные условия оплаты (49%) и рекомендации авторитетных экспертов или знакомых, с которыми респонденты регулярно взаимодействуют (37%).

87% опрошенных россиян в рекламе бренда в первую очередь обращают внимание на внешний вид товара и его описание. Немаловажную роль также играют цена и условия скидок — на этом акцентировали внимание 76% респондентов. 64% участников опроса считают значимыми ценности и основной посыл рекламы.

Большинство респондентов считают, что реклама должна подчеркивать экспертизу бренда, его опыт (68%) и результаты использования продукта (56%). Также в кампании важно убедительно продемонстрировать качество товара (51%) и его пользу для общества (48%). При этом значимость страны-производителя зависит от категории товара — так ответили 42% опрошенных.

Аналитики отмечают, что брендам следует уделять внимание не только креативу, но и смысловой составляющей рекламы. Демонстрация экспертности и наглядных результатов поможет завоевать доверие клиентов вне зависимости от цены и скидок.

Ранее в ORO выяснили, как юмор в рекламе влияет на восприятие бренда и продажи. Потребители особенно ценят юмор в рекламе еды.