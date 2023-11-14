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14.11.2023 в 07:20

61% россиян согласились сократить рабочую неделю на час

Ранее с соответствующим предложением выступил сенатор

Большинство россиян поддержали сокращение рабочей недели с 40 до 39 часов. 70% опрошенных в пятницу отрабатывают полный рабочий день, и только четверть респондентов работает на час меньше. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование SuperJob.

В поддержку сокращения рабочей недели чаще высказываются женщины (67% против 56% среди мужчин). Чаще всего они планируют потратить освободившееся от работы время для поездки на дачу или провести его с семьей.

Против сокращения рабочего времени выступили 16% россиян. Основное опасение — уменьшение зарплаты.

23% опрошенных затруднились оценить необходимость введения сокращенной рабочей недели: «Во многих организациях обеденный перерыв составляет 48 минут вместо часа. В итоге в пятницу и есть сокращенный рабочий день».

В исследовании участвовали 1600 россиян старше 18 лет, которые работают полный день по графику пятидневной 40-часовой рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов предложил внести поправки в Трудовой кодекс, позволяющие уменьшить продолжительность рабочего времени в неделю с 40 часов до 39. В августе член Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила обсудить вариант сокращения рабочих часов в неделю с 40 до 36. Такую идею, по данным SuperJob, поддержали 77% россиян.

Superjob
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