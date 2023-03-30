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30.03.2023 в 08:00

77% россиян согласны работать по пятницам до обеда

Ранее в Госдуме предложили обсудить вариант сокращения рабочих часов в неделю

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Большинство россиян поддержали инициативу сделать пятницу сокращенным днём с работой до обеда и только 16% выступили против. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование SuperJob.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила обсудить вариант сокращения рабочих часов в неделю с 40 до 36. По её словам, такая инициатива никак не отразится на производственных процессах.

SuperJob выяснил, как к такому предложению отнеслись россияне. В итоге, подавляющее большинство респондентов (77%) поддержали инициативу сделать пятницу сокращенным днём с работой до обеда, а 16% выступили против. Среди тех, кто поддержал предложение, было больше работников женского пола, чем мужского — 80% против 75%.

В целом 75% россиян сочли, что сокращение рабочей недели не скажется на объёме выполненной работы, однако 13% заявили, что не успеют выполнить свои задачи.

В России поднимался вопрос и о введении четырёхдневной рабочей недели. Так, в 2019 году занимавший тогда должность премьер-министра Дмитрий Медведев поручил Минтруду изучить эту идею. В ведомстве отметили, что не видят выраженных предпосылок к введению такой меры. Однако доля тех, кто поддерживает инициативу, постепенно растёт. В прошлом году уже более половины россиян захотели перейти на четырёхдневку, тогда как на начальном этапе их было не более 40%.

Superjob
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