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13.11.2023 в 05:40

В России предложили сократить рабочую неделю на час

Рабочую пятницу могут официально сократить

Сенатор Айрат Гибатдинов предложил внести поправки в Трудовой кодекс (ТК), позволяющие уменьшить продолжительность рабочего времени в неделю с 40 часов до 39. В частности, сделать пятницу сокращённым на час днём, сообщают «Ведомости».

По словам Гибатдинова, инициатива направлена на создание комфортных условий сотрудников и расширение трудовых гарантий россиян. Сокращение недели не только позволит снизить чрезмерную нагрузку на трудоспособное занятое население, но и предоставит возможность дополнительно создать новые рабочие места.

Более того, ввиду ускоренной цифровизации сокращение рабочего времени не только не повлияет на эффективность и производительность труда, но даже в некоторой степени может её повысить, поскольку работники будут иметь больше времени на восстановление энергии, отметил сенатор в пояснительной записке.

Инициатива Гибатдинова — не первая попытка сократить в России продолжительность рабочей недели. В августе член Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила обсудить вариант сокращения рабочих часов в неделю с 40 до 36. Такую идею, по данным Superjob, поддержали 77% россиян.

Представленная инициатива вызывает множество вопросов как у экспертов, так и у представителей бизнеса. Они полагают, что такие поправки в Трудовой кодекс выглядят популистскими, при этом производительность и мотивация вряд ли повысятся.

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