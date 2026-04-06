61% россиян поддержали новый закон о вывесках

Большинство россиян (61%) положительно восприняли новые правила, обязывающие с 1 марта использовать русский язык на вывесках и в публичной информации. Только 28% респондентов говорят, что в русский язык нужно заимствовать иностранные слова, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Согласно новым изменениям, иностранные слова допускаются лишь как дополнение или при наличии зарегистрированного бренда. Отрицательно к нововведениям относятся 16% опрошенных, безразлично — 22%.

Половина опрошенных (48%) утверждают, что вообще не используют иностранные слова в повседневной жизни, хотя каждый четвертый (28%) признается в их ежедневном употреблении.

При этом 48% россиян спокойно относятся к злоупотреблению иностранными терминами, а 22% просто этого не замечают. Раздражение испытывают 29%: 17% предпочитают молчать, а 12% не скрывают своих эмоций. Именно последняя группа активнее всех поддерживает новые правила для вывесок (86% — положительно).

Юристы предупреждают, что главная плата за нововведения ляжет на бизнес. Компаниям придется проводить аудит всей потребительской информации — от вывесок до постов в соцсетях. Самым серьезным риском является потеря клиентов, привыкших к старым названиям. Однако, есть легальный способ сохранить иностранное слово — зарегистрировать товарный знак, но это долгая процедура, и Роспатент может отказать.

Ранее сообщалось, что спрос на изготовление вывесок за год вырос почти в семь раз.