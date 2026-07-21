60% опрошенных россиян заедают стресс

За последние полгода 50% опрошенных россиян сталкивались со стрессом. 60% в той или иной степени заедают стресс: 18% делают это часто, 28% — иногда, 14% — редко. У 30% во время стресса аппетит снижается. Таковы данные опроса, проведенного сетью магазинов «ВкусВилл». Отчет есть в распоряжении Sostav.

Главные способы борьбы со стрессом: прогулки и природа (их упомянули около трети респондентов); сон и полноценный отдых (их назвали более четверти опрошенных); спорт (25%); еда (20%); музыка, фильмы, сериалы, книги и спокойный досуг (15%); общение с близкими, поддержка семьи и друзей (15%).

98% интервьюируемых время от времени балуют себя вкусной едой: 37% — два-три раза в неделю, 25% — ежедневно или почти ежедневно, 21% — один раз в неделю.

Чаще всего для заедания стресса россияне используют десерты, шоколад, торты, выпечку, мороженое, сыр, гастрономические деликатесы, рыбу, морепродукты, фрукты, ягоды, готовую ресторанную еду и суши. Среднемесячные расходы на такую еду составляют 8 066 руб. После таких покупок чувство вины испытывают 18% опрошенных, 70% не испытывают негативных эмоций.

В холодные месяцы покупатели чаще выбирают травяные чаи и напитки без кофеина, а также готовую еду, в новогодний период — соль для ванн, бальзамы для сна, свечи с запахом, весной и летом — напитки, обогащенные минералами, а осенью — кулинарию. Весной и осенью россияне также приобретают БАДы.

Примерами еды, которая дает ощущение спокойствия и комфорта, россияне назвали мороженое, блины, котлеты с картофельным пюре, домашние супы, жареную картошку, каши, пирожки, домашнюю выпечку, сгущенку, мамину и бабушкину еду.

Наиболее распространенные ежедневные практики заботы о себе у опрошенных: сбалансированное питание (51%), уход за собой (50%), соблюдение питьевого режима (44%), общение с близкими (42%) и физическая активность (38%).

Идеальный день заботы о себе для респондентов — это полноценный сон, прогулки, здоровая еда, физическая активность, отдых без спешки, время с близкими, уход за телом и отсутствие рабочих задач.

В опросе участвовало больше 311 респондентов.