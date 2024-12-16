Почти половина опрошенных зумеров хотят работать на себя

58% зумеров — «синих» и «серых» воротничков — планируют посвятить карьеру интеллектуальному труду. Таковы данные агентства маркетинговых исследований ORO . Специалисты компании представили результаты исследования предпочтений молодежи при выборе работы во время семинара, организованного базовой кафедрой ORO, открывшейся в этом году в Высшей школе бизнеса НИУ ВШЭ (ВШБ).

Согласно результатам опроса, среди молодежи, получившей высшее образование, абсолютное большинство (83%) занято интеллектуальным и творческим трудом. У зумеров с неоконченным высшим этот показатель ниже — 69%, у людей со средним или средним специальным образованием — наименьший (49%).

Методика Исследование проводилось летом 2024 года с использованием онлайн-опроса через панель ORO и базу абонентов телеком-оператора. В опросе приняли участие 1502 респондента — мужчины и женщины в возрасте от 16 до 25 лет, проживающие в крупных городах России (с населением от 1 млн человек и более). Выборка квотировалась по полу, возрасту и федеральным округам на основе данных Росстата. Анкета длилась 15 минут и затрагивала вопросы о карьерных ожиданиях, мотивации и предпочтениях при выборе работодателя​.

По данным ORO, лишь 1 из 10 сегодняшних «синих» и «серых» воротничков в будущем хочет сохранить этот род занятости, а треть респондентов пока не понимают, кем хотят стать в будущем.

Молодые люди в возрасте 22−25 лет, имеющие высшее образование, зарабатывают в среднем на 26% больше, чем их сверстники со средним или среднеспециальным образованием.

По мнению участников опроса, наиболее привлекательная ниша для трудоустройства — сфера технологий и IT. Среди известных, но менее востребованных работодателей — представители телеком и банкинга. Привлекательны, но менее известны авиакомпании и добывающая промышленность.

Для 62% респондентов важно ощущать себя «творцом собственной карьеры и жизни». И не все из них видят на рынке «компанию мечты». Так, 46% опрошенных хотели бы работать на себя, поскольку уверены, что самореализация возможна только в собственном бизнесе или личных проектах. 12% зумеров уже занимаются фрилансом, открыли ИП или оформились как самозанятые.

Чтобы убедить их работать на компанию, нужно говорить про карьерные перспективы, профессиональный коллектив, инновационность, гибкость и свободу в решениях, говорится в исследовании.

Как выяснили аналитики ORO, зарплата — основной фактор выбора места работы для молодежи. Она важна для 77%. На втором месте по важности — уважительное отношение работодателя (73%).

Чтобы переманить с хорошего рабочего места молодого специалиста, придется предложить рост зарплаты примерно на 56% — выпускники вузов в идеале хотят получать 130 тыс. рублей при текущей зарплате в 84 018 рублей.

Светлана Косарева, HRD ORO: Современные работодатели сталкиваются с тремя ключевыми вызовами, которые требуют пересмотра привычных подходов. Первый — зарплатные ожидания. Инфляция и дефицит кадров повышают требования соискателей, для которых зарплата — один из показателей ценности их работы. Второй — несформированное представление о компаниях как работодателях. Многие кандидаты не видят за брендом работодателя ничего, кроме базового функционала — зарплаты и адекватного взаимодействия в коллективе. Концепция «работы мечты» для них размыта, а престиж компании как места работы нередко остается абстракцией. Третий — конкуренция с фринласом. Молодые специалисты ищут не только стабильность, но и свободу в принятии решений, возможность самореализации и творчества. Эти ценности все чаще оказываются привлекательнее стандартной офисной карьеры. Чтобы оставаться конкурентоспособными, работодателям необходимо укреплять бренд компании, предлагать больше возможностей для роста и учитывать меняющиеся запросы новых поколений.