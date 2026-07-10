«36,6» приобрела фармритейлера «Трика»

Группа компаний «36,6» купила аптечную сеть «Трика». В сделку вошли 45 аптек и четыре юридических лица — ООО «Трика», «Вега», «Фармтун-6» и «Фармацевтическая гильдия», сообщает «Коммерсант».

Приобретение позволит «36,6» расширить географию присутствия и укрепить позиции в Москве, Московской и Ярославской областях, а также выйти на рынок Орловской области. В дальнейшем новые аптеки могут быть интегрированы под ключевые бренды группы — «36,6» или «Горздрав». В компании отмечают, что сделки по слиянию и поглощению остаются важной частью стратегии развития.

Официальная стоимость приобретения не раскрывается, однако эксперты оценивают ее в диапазоне от 540 до 700 млн руб. с учетом долговых обязательств.

«36,6» входит в число крупнейших аптечных сетей России. По данным DSM Group, по итогам первого квартала 2026 года компания заняла пятое место по обороту с показателем 31,3 млрд руб., что на 7% выше уровня прошлого года. Сеть объединяет около 2,8 тыс. аптек в 15 регионах страны и работает под брендами «36,6», «Горздрав» и «ЛекОптТорг». За 2025 год российский фармацевтический рынок увеличился на 17%, до 3,3 трлн руб.

Ранее группа RWB, объединяющая Wildberries и Russ, завершила сделку по приобретению мажоритарнуой доли в онлайн-аптеке «Еаптека».