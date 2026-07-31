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31.07.2026 в 16:00

В регионах России снизилась средняя площадь новых торговых центров

В числе причин: рост популярности покупок в шаговой доступности и смещение спроса в сторону компактных районных форматов

Средняя площадь торговых центров, которые уже открыты или будут запущены в этом году в регионах России, снизилась на 8% год к году, до 9,8 тыс. кв. м. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные компании Nikoliers.

Девелоперы почти полностью отказались от крупных проектов окружного и регионального масштаба и перешли к строительству районных комплексов и проектов, не дотягивающих до них по площади. Причины: рост популярности покупок в шаговой доступности, развитие электронной коммерции, смещение спроса россиян в сторону компактных районных форматов.

Инвестиций на возведение районных торговых центров нужно меньше, а заработать на них можно больше. Такие объекты в новых жилых массивах могут приносить 10−12% годовых, в то время как крупные комплексы — 6−7%.

В небольших ТЦ более устойчивый состав арендаторов, больше трети площадей отдано под досуг и развлечения. В такие торговые центры россияне ходят, чтобы закрыть потребности первой необходимости, развлечься и отдохнуть.

Игроки рынка говорят, что сейчас время торговых комплексов площадью до 20 тыс. кв. м, на которых можно разместить продуктовый ретейл, фудкорт и спорт.

Ранее сообщалось, что посещаемость российских торговых центров за семь лет сократилась на четверть. Покупатели все чаще выбирают онлайн-торговлю и локальные сервисы.

торговые центры
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