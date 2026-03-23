Горнолыжные курорты, добрые огоньки и места для свиданий: чем удивляли тренды в феврале

Февраль подарил брендам сразу несколько поводов порадовать аудиторию: День Святого Валентина, Масленица и, конечно, конец зимы. В подборке Sostav — самые яркие кейсы месяца: от ледяных инсталляций и неожиданных романтических активаций до интерактивных игр.

Grow Food сказали парочкам после романтического ужина: «ПОТеРЕБИ»

Grow Food решил, что романтический ужин — это только начало, и запустил к 14 февраля фитнес-платформу «ПОТеРЕБИ». Вместо валентинок пользователи получают карточки с парными упражнениями и подсчетом сожженных калорий. Формат варьируется от расслабленных «Ложек» до почти акробатического «Шотландского штурвала», а «Миссионерская планка» обещает нагрузку на все группы мышц. Даже для удаленщиков предусмотрели лайфхак: можно «подключиться через пять минут» и успеть размяться. Кампания иронично напоминает о главном риске праздника — переедании, предлагая не отказываться от удовольствий, а просто сделать их активнее. Подробнее на Sostav.

Спустился — заселился: «Островок» представил зимнюю кампанию

«Островок» решил не ограничиваться баннерами и буквально встроился в зимний отдых. Сервис забрендировал инфраструктуру Шерегеша — от турникетов до кресел подъемников — и усилил присутствие медиафасадами в аэропортах и на курортах. Производство рекламных материалов и брендирование горнолыжных объектов провело агентство Zeytz . Кампанию дополняет ролик, где спуск со склона превращается в мягкое приземление на отельные подушки — аккуратная метафора восстановления после активного дня. Бренд сопровождает туриста на всем маршруте: от прилета до трассы, напоминая, что хороший отдых — это не только адреналин, но и комфортное «где перекантоваться». Финальным слоем стал лендинг с подборками жилья и советами для поездки. Подробнее на Sostav.

Свидание без столика: «Яндекс Еда» показала худший сценарий

«Яндекс Еда» решила сыграть на страхе опоздать и вынесла его в городскую среду. В Москва появились импровизированные «места для свиданий» — ироничные инсталляции для тех, кто не успел забронировать столик. Их разместили в людных точках вроде Москва-Сити, Речной вокзал и Лужники. Таблички честно предупреждают: так выглядит план Б на 14 февраля. Кампания работает как наглядный дедлайн: романтика любит подготовку, а сервис аккуратно подсказывает, где ее лучше организовать. Подробнее на Sostav.

Burger King вспомнил классику российского рока

Burger King запустил промо к премьере фильма о «Короле и Шуте», где упаковка и вложения работают как единый визуальный слой. В центре — брелоки с эскизами, вдохновленными эстетикой группы, и строками из песен. За производство отвечало агенство Zeytz . Графика, композиция и фактура отсылают к мрачной сказочности «КиШа», а тексты песен усиливают эмоциональную связь. Каждая карточка становится носителем смысла и частью общей истории, а не просто массовым сувениром. Подробнее на Sostav.

Слезы вместо KPI: ВТБ и Blacklight пересобрали язык B2B

ВТБ вместе с Blacklight отказались от привычной «цифровой» риторики и показали предпринимателей через эмоции. Вместо стандартного промо розыгрыша команда сделала фотопроект о реальных переживаниях — от страха и усталости до слез радости от первых успехов. Минимум текста, максимум визуального напряжения и личных историй: бренд присутствует рядом, но не давит. Подробнее на Sostav.

Растопить февраль: ледяной поп-ап от «Магнит Доставки»

«Магнит Доставка» вместе с агентством KITCHEN решила не ждать потепления и буквально «привезла» весну в Москва. В Сад «Эрмитаж» появилась ледяная инсталляция с живыми цветами внутри — визуальный оксюморон, который цепляет с первого взгляда. Объект работает как простая, но точная метафора: сервис может доставить тепло и уют в любой момент, даже в пик зимы. Подробнее на Sostav.

«Вкусно — и точка» и «Родная Речь» разослали блогерам лед

«Вкусно — и точка» вместе с группой компаний «Родная Речь» превратили анпакинг в настоящий квест. Блогерам отправили 40-килограммовые ледяные боксы, внутри которых «спрятали» стаканы-хамелеоны, меняющие цвет от холода. Чтобы добраться до мерча, инфлюенсерам пришлось импровизировать — от ожидания у батареи до радикальных методов с распилом льда. В итоге сам процесс стал контентом: аудитория следила за «охотой», предлагала лайфхаки и активно вовлекалась. Кампания сместила фокус с продукта на опыт — и именно это дало вирусный эффект.

Свидание по брифу: любовь становится стратегией

Группа «Дискурс» решила не идти по очевидному пути и превратила День всех влюбленных в кейс про измеримость. Вместо стандартных валентинок команда предложила «доказательства любви» — набор сценариев свиданий, где чувства переводятся в конкретные действия. Подход логично продолжает их метод доказательных коммуникаций: меньше интуиции, больше данных и прогнозируемого результата.

Холодный релиз: ICEGERGERT и «VK Музыка» заморозили личные вещи артиста

ICEGERGERT превратил релиз «Глаз Бога» в полноценную экосистему взаимодействия с аудиторией вместе с «VK Музыка». Кампания стартовала с геймификации: доступ к тизеру фита с FEDUK открывался только после 3 млн прослушиваний альбома. Порог преодолели за 27 часов, превратив стриминг в коллективный челлендж и усилив органический охват.

Продолжением стала офлайн-активация на концерте в КСК «Арена». На входе установили двухметровый ледяной куб с личными вещами артиста — от аксессуаров до мерча и подписок. Зрители фотографировались с объектом, отправляли снимки в бот и включались в розыгрыш, генерируя UGC-контент прямо на площадке.

Распускаем весну: «Самокат» превратил город в арт-теплицу

«Самокат» запустил проект «Распускаем весну вместе», чтобы превратить зиму в воспоминание и подарить городу ощущение тепла. Центральный элемент кампании — коллекция вязаных букетов, которые не завянут и становятся долговечным сувениром для дома или декора. Визуальная часть проекта показывает цветы, «прорастающие» сквозь асфальт и снег, обвивающие дорожные знаки и машины, а видеоролики сгенерированы ИИ для создания образа весны, приходящей раньше календаря.

«Дзен» напомнил о хрупкой природе замороженными последствиями

«Дзен» запустил просветительский проект ко Дню Арктики, объединив ледяную инсталляцию в Москве и тематический канал с материалами о людях, экспедициях и экологических инициативах Крайнего Севера. Арт-объект расположен на территории «Три вокзала. Депо»: в толще льда заморожены фрагменты пластика и бытового мусора, с каждым таянием лед раскрывает последствия человеческой деятельности. Надпись на поверхности — «Лед растает, а мусор останется» — акцентирует внимание на быстроте изменений природы и медленной деградации окружающей среды.

Параллельно канал «День Арктики» рассказывает о волонтерах, охране белых медведей, редких видах животных и культуре коренных народов.

«ВкусВилл» предложил спросить: «Блин, а почему?»

«ВкусВилл» представил лимитированную карточную игру «Блин, а почему?» к Масленице. Игра предназначена для семейных застолий, где порой сложно поддерживать разговор: вопросы, начинающиеся с фразы «Блин, а почему?», помогают узнать друг друга глубже, вспоминать совместные моменты и погрузиться в дух праздника.

Темы карточек охватывают блины и Масленицу, семейные традиции и личные истории участников, создавая атмосферу искренности и человеческой близости. По словам Марии Безверхай, куратор имидж-направления, игра позволяет видеть родных не как «мама», «сын» или «бабушка», а как людей со своими мечтами, переживаниями и историями.